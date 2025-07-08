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AK Parti’den ortak akıl kampı

AK Parti’den ortak akıl kampı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:008/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti hafta sonu Kızılcahamam’da geleneksel kampını topluyor. Kabine üyeleri ile parti yönetimini buluşturacak kampta gelecek yılı da kapsayacak “Stratejik Plan Çalıştayı” ile “Ortak Akıl Oturumları” düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kampta 2028 sürecine ilişkin yol haritası şekillenecek. 11-13 Temmuz’da toplanacak olan kampın ilk günü, iki ayrı toplantı salonunda eş zamanlı olarak AK Parti’nin 2025-2026 stratejik planının belirlenmesi için masa çalışmaları yapılacak. Çalışmalara, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, partinin diğer kurul üyeleri, birim başkan yardımcıları ile kadın ve gençlik kolları merkez kara yönetim kurulu üyeleri katılacak. Kampın ikinci gününde 17 bakan milletvekillerine sunum yapacak.



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