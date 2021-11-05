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POLİTİKA

AK Parti'den şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan'a tepki: Asla affedilemeyecek bir çirkinlik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bugün Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Yapılanın asla affedilemeyecek bir çirkinlik olduğunu vurgulayan Çelik, "Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partiden şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkana tepki: Asla affedilemeyecek bir çirkinlik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınının kendisine gösterdiği tepkiye küfrederek yanıt verdi.

Skandal gelişme sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkkan, şehit yakınını 'provokatör' olarak tanıtıp, 'herhangi kötü bir ifade' kullanmadığını savundu.

"ASLA AFFEDİLEMEYECEK BİR ÇİRKİNLİK"

Gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılanın asla affedilemeyecek bir çirkinlik olduğunu vurgulayarak, "Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır...

Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir.

Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz."

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

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