AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Elmalı davası açıklaması: Yakından takip ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti’de istişare toplantısı sonrası açıklama yaptı.

#CANLI Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/DMAk1Tu2BT — Yeni Şafak (@yenisafak) July 1, 2021

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacak. AK Parti geniş bir heyetle törenlere katılacak. Kıbrıs Türkünün yanında olduğumuzu göstereceğiz.

Meral Akşener'in sözlerine tepki

Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına 'sömürge valisi' diye ifade kullanmak yakışıksızdır. Milletin oylarıyla seçilmiştir. Türk ordularının başkomutanıdır. 'Sömürge valisi' demek milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir. siyasetin gerilimli olduğu anlar vardır. Bir mesele vardır ki o da şudur; biz nerede duracağımızı, eleştiri ile hakaret arasındaki sınırın geçilip geçilmediğini siyasetçi belirleyemezse siyasetçi kendi durduğu meşruiyet alanını zehirlemeye başlar. 'Sömürge valisi' demek meşru ve ahlaki değildir. Cumhurbaşkanlığı makamının devlet ve millet hayatımızda özel bir yeri vardır. Herkesin bu konularda dikkatli olması gerekir. Muhalefet yapılacaktır ama bunun sınırları geçmek kimseye yakışmayan bir yaklaşımdır.

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Elmalı davası

Hepimizi çok üzen olaylar bunlar. Vicdani hassasiyetlerin yüksek olması takdire şayan. Elmalı davasına sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Davayı yakından takip ediyoruz. Biz dosyada ne olduğunu bilemeyiz. Biz hassasiyeti ortaya koyarız sürecin yürütülmesi yargının işi. HSK soruşturma açmıştır. Hepsini yakın bir hassasiyetle takip ediyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Dosya ile ilgili kendimiz hüküm veremiyoruz.

GÜNDEM Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan iki çocuğun istismarı davası ile ilgili açıklama: İtiraz ettik reddedildi