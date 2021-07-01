Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Elmalı davası açıklaması Yakından takip ediyoruz
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Elmalı davası açıklaması: Yakından takip ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacağını açıkladı. Kamuoyunda 'Elmalı davası' olarak bilinen çocuk istismarı olayına değinen Çelik, "AK Parti olarak davayı yakından takip ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partiden son dakika Elmalı davası açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti’de istişare toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacak. AK Parti geniş bir heyetle törenlere katılacak. Kıbrıs Türkünün yanında olduğumuzu göstereceğiz.

Meral Akşener'in sözlerine tepki

Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına 'sömürge valisi' diye ifade kullanmak yakışıksızdır. Milletin oylarıyla seçilmiştir. Türk ordularının başkomutanıdır. 'Sömürge valisi' demek milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir. siyasetin gerilimli olduğu anlar vardır. Bir mesele vardır ki o da şudur; biz nerede duracağımızı, eleştiri ile hakaret arasındaki sınırın geçilip geçilmediğini siyasetçi belirleyemezse siyasetçi kendi durduğu meşruiyet alanını zehirlemeye başlar. 'Sömürge valisi' demek meşru ve ahlaki değildir. Cumhurbaşkanlığı makamının devlet ve millet hayatımızda özel bir yeri vardır. Herkesin bu konularda dikkatli olması gerekir. Muhalefet yapılacaktır ama bunun sınırları geçmek kimseye yakışmayan bir yaklaşımdır.


Elmalı davası

Hepimizi çok üzen olaylar bunlar. Vicdani hassasiyetlerin yüksek olması takdire şayan. Elmalı davasına sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Davayı yakından takip ediyoruz. Biz dosyada ne olduğunu bilemeyiz. Biz hassasiyeti ortaya koyarız sürecin yürütülmesi yargının işi. HSK soruşturma açmıştır. Hepsini yakın bir hassasiyetle takip ediyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Dosya ile ilgili kendimiz hüküm veremiyoruz.

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan iki çocuğun istismarı davası ile ilgili açıklama: İtiraz ettik reddedildi
GÜNDEM
Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan iki çocuğun istismarı davası ile ilgili açıklama: İtiraz ettik reddedildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Elmalı davasına ilişkin açıklama: Alçaklar en ağır cezayı almalıdır
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Elmalı davasına ilişkin açıklama: Alçaklar en ağır cezayı almalıdır
Abone Ol Google News
45 yıl sonra azmin zaferi

45 yıl sonra azmin zaferi

​74'lük Nimet teyze tıp fakültesinden mezun oldu.
Beş soruda üçüncü doz

Beş soruda 'üçüncü doz'

İşte 'hatırlatma' dozunda merak edilenler.
Mücadelemiz bitmeyecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız.

​Ayşe nine için 'samanlıkta iğne arar gibi' kan arıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.