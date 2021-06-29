Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Elmalı davasına ilişkin açıklama: Alçaklar en ağır cezayı almalıdır

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babasının adli kontrolle serbest bırakıldı. Sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle yapılan paylaşımlar infiale neden oldu. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklamada bulundu. Bakanlık yaptığı açıklamada, her iki çocuğun da psikolojik destek aldığını belirterek "Sanıkların tutuklanması talebinde bulunuldu. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Elmalı davasına ilişkin açıklama: Faillerin en ağır cezayı almaları temennimizdir

"Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız"

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalın, "Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır. ElmalıDavası’nda belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır.#ElmalıDavası’nda belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır.



Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 29, 2021

GÜNDEM Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan iki çocuğun istismarı davası ile ilgili açıklama

GÜNDEM İki kardeşin resimlerle anlattığı cinsel istismar iddiasında anne ve üvey babaya tahliye