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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Elmalı davasına ilişkin açıklama: Alçaklar en ağır cezayı almalıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşayan iki küçük çocuğun istismar edilmesi olayına ilişkin dava ile ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalın, "Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır. ElmalıDavası’nda belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye ayağa kalktı: Elmalı davası nedir?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babasının adli kontrolle serbest bırakıldı. Sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle yapılan paylaşımlar infiale neden oldu. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklamada bulundu. Bakanlık yaptığı açıklamada, her iki çocuğun da psikolojik destek aldığını belirterek "Sanıkların tutuklanması talebinde bulunuldu. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

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"Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız"

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalın, "Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır. ElmalıDavası’nda belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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