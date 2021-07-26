AK Parti'den Tunus'taki darbeye sert tepki: Siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tunus'ta meydana gelen olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamasında, "Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır.

Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 26, 2021

Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus’ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir." dedi.

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