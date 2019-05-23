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Gündem AK Partiden yeni askerlik sistemi açıklaması
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POLİTİKA

Yeni askerlik sisteminin detayları - Bedelli kalıcı oldu - Bedelli askerlik ne kadar

AK Parti'den yeni askerlik sistemi açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığı'na sunulacan yeni askerlik sistemi kanun teklifine dair açıklamalarda bulundu. Kanunun yürürlüğe girdiği andan itibaren 6 aydan fazla askerlik yapanların terhis olabileceğini anlatan Muş, bedelli askerliğin kalıcı hale getirileceğinin de altınız çizdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Askerler yemin töreninde.
Askerler yemin töreninde.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemi kanun teklifinin Meclis Başkanlığı’na sunulmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Muş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"100 sene sonra köklü bir değişiklikle beraber askerlik sistemimiz değişiyor.

Bir vatandaşımızı 6 ay askerliğini yaptıktan sonra terhis olabilir. Kendisinin tercihi itibariyle devam edebilecek. Yedek astsubay olarak askerliğini yaparsa artık meslek yüksek okulu bitirenler de yedek ast subay olarak görev yapabilecekler.

Görevlerinin sonunda yine kendilerinin talebi ve uygun kadro oluşması durumunda devam edebilecekler. Bedelli askerlik bugünkü rakamlarla 31 bin lira gibi bir paraya denk geliyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş.

Bedelli askerlik kalıcı hale geliyor

Bedelli kalıcı hale geliyor. Yaş sınırı kalkıyor. Yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar bedelliden yararlanamayacaklar. Ancak bu kez herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bir kereye mahsus olmak üzere bakaya kalanlar ve yoklama kaçağı olanlar sistemden faydalanabilecek.

Her vatandaşın zamanı geldiğinde gidip gerekli bildirimlerde bulunması gerekiyor.

Günlük 10 lira ceza

Bir vatandaşımız gelmediği her gün için 10 TL ceza ödeyecektir. Eğer kendi isteği ile gelirse bu ceza 5 TL’ye indirilecektir.

Yeni sistemde askerlikte kalmayı tercih edenler için TOKİ konutlarında öncelik, kamu kurumlarının taşımalarından ücretsiz yararlanma ve ören yerlere girişlerinin avantajlı hale getirilmesi gibi detaylar da var.

Esas duruştaki askerler.

48 saat içinde görüşmeye başlanabilir

Teklif 48 saat içinde görüşmeye başlanabilir. Bugün danışma kurulu eğer teklifimizi kabul ederse komisyon 48 saati beklemeden de bugün görüşebilir. Eğer uygun görülürse TBMM onaylarsa bayramdan önce bu kanunun yasalaşması mümkün.Şu an itibari ile eğer bir askerimiz 6 aylık askerse terhis olacak. Eğer devam etmek isterse 6 ay daha devam edebilecek.

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20 yaşını dolduran her vatandaşımız bedelli askerlikten yararlanma hakkına sahip olacak.

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