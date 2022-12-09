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POLİTİKA

AK Partili Çelebi HDP'lileri sinirlendirdi: Bizim bebek katiline 'Sayın' diyenlerle işimiz yok

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik sözleri, HDP'lileri rahatsız etti. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Demirtaş'ın adını ağzınıza almadan gidin temiz suyla çalkalayın" ifadelerini kullanınca Çelebi "Bizim bebek katiline 'sayın' diyenlerle işimiz yok. Bizim vatan içinde vatan arayanlarla işimiz yok" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Çelebi HDPlileri sinirlendirdi: Bizim bebek katiline Sayın diyenlerle işimiz yok
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi TBMM'de açıklama yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Son olarak TBMM'de HDP'li vekiller ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik sözleri, HDP'lileri rahatsız etti.

HDP'DEN PROVOKASYON

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Selahattin Demirtaş hakkında kullandığınız her hakaret sözü, size aynen iade ediyoruz. Misliyle iade ediyoruz. Bazı insanlar Demirtaş'ın adını anmadan gidip ağzını çalkalamalıdır. Temiz suyla anlaşıldı mı? Siz kimsiniz? Milyonlarca Kürdün yiğit evladı olan Demirtaş'ı milyonlarca Kürdün hakkını savunduğu için bedel ödeyen ve rehin tutulan Demirtaş'ın adını asla böyle anamazsınız. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Selahattin Demirtaş'ın adını ağzınıza almadan gidin ağzınızı temiz suyla çalkalayın." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç.
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç.

"BİZİM BEBEK KATİLİNE SAYIN DİYENLERLE İŞİMİZ YOK"

HDP'li Oluç'un sözlerine Çelebi'den yanıt gecikmedi.

  • Kürsüye çıkan Çelebi, "Kullandığım cümle şu; 'Başkan Apo'nun heykelini dikecek' adamdan uzak olmak. Tarafımız bu. Demirtaş dediğinizde bizim aklımıza Yasin Börü geliyor. Demirtaş deyince aklıma terörist cenazesine gitmeyene işlem yaparım diyen adam geliyor. Bizim Atatürk'e hakaret edenlerle işimiz yok. Bizim bebek katiline sayın diyenlerle işimiz yok. Bizim vatan içinde vatan arayanlarla işimiz yok. Işığımız Öcalan diyenlerle işimiz yok" ifadelerini kullandı.

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