AK Parti'li Dağ son anketleri değerlendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda diğer seçimlerden daha yüksek bir oyla kazanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Haber Global Ankara Haber Müdürü Erdinç Özyılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Hamza Dağ'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

'Katil İsrail bunu bir adet haline getirdi'

"Katil İsrail, bunu bir adet haline getirdi. Biz de Dışişleri Bakanlığımız lanetledi, net bir tabirle lanetliyoruz. İsrail emellerinde muvaffak olamadı, olamayacaktır. Bu olayın karşısında olmaya devam edeceğiz. Mescid-i Aksa tüm Müslümanların ilk mescididir. İsrail devleti kendisi oldubittiye getirip bir takım durumlar oluşturmaya gayret gösterse de uluslararası kamuyou bunu sağlamak için adımlar atıyor olsa da 1.5 milyar İslam alemi bunların hedeflerine karşıdır, karşı olmaya devam edecektir.

AK Parti'nin seçim çalışmaları

Bizim uygulamamız YSK takvimiyle uyumludur. 9 Nisan'a kadar listelerimizi teslim ederiz. Önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de kritik gün ve saat 9 Nisan olacaktır.

MHP ile ortak liste olacak mı?

İttifak süreçleri başladığında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız yetkilendirme yapıyorlar. MHP ile ilgili süreci Hayati Bey ile Ali İhsan Bey yürütüyorlar. Anlık görüşmeler gerçekleşiyor. Bir takım olabilecek gelişmelere ben vakıf olmuyorum, bu konuda esas iş yürüten arkadaşlarımızın daha çok vukufiyeti söz konusu, benim son gelişmelerle ilgili bilgim söz konusu değil.

Şimdiden yapılacak çalışmalar milletin iradesine ipotek koymaya dönük olur. Burada bir önceki seçimle, bu konuda şöyle oylar alındı, 2+2, 4 yapar şeklinde olmuyor. Artık oy ilk defa uygulanan bir sistem değil. Yeni milletvekili dağılımı noktasında, artık oyların hiçbirini diğer ittifak almaz ya da diğer ittifak şimdiden masa başı çalışma ile seçim günü sahada aynı şekilde karşılık vermez. Burada biz AK Parti olarak en yüksek oyu almaya çalışmak, MHP'nin en yüksek oyu almaya çalışması, yapılacak olan belli.

Yedili Masa'da yaşananlar

Altılı Masa'nın, Yedili Masa oldu en son, süreci 12 Şubat 2022'de başladı. İlk aşamaları cumhurbaşkanı adaylığı süreci. Pratiğe dönük bir şeyler olmadığı için toplantılar devam etti. İkinci sınav da milletvekili adaylarının belirlenme süreci. Orada cumhurbaşkanı yardımcılığı verilerek genel başkanlar teskin edilmiş olabilir. Resmi olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşti. Geri dönülmesi gibi bir durum YSK takvimine göre mümkün değil. Kılıçdaroğlu'nun bu siyasi partilere ihtiyacı kalmadı. Son kullanma tarihleri 9 Nisan 2023'tür. 20 vekil bile imkan dahilinde değildir. Hatta kanaatime göre birer tane vekillik ya verirler ya vermezler. Bu 4 siyasi partinin de CHP açısından, Kılıçdaroğlu açısından kullanılma dönemi bitmiştir.

AK Parti'nin 3 dönem kuralı

AK Parti 21 yıldır bu ülkeye iktidar olarak hizmet veriyor. AK Parti, 20 sene daha bu ülkeye hizmet etmesi gerekir. Bu kadroların 20 sene daha hizmet edecek şekilde var olması gerekir. Biz şimdi 3 dönem kuralı ile bazı arkadaşlarımız siyaseten kenara çekilmiş değiller. Bundan sonraki dönemler için güç toplayarak bu işe başlama durumu söz konusu olacak. 3 dönem kuralı olan arkadaşlar siyasete veda etmiyor, ara veriyor. Ben 3 dönemim. 3 dönem kuralının uygulanması gerektiğini düşünüyorum, tüm vekillerimizin adaylık başvurusu yapması gerekiyor dendiği için aday adaylığı başvurusu yaptım.

Seçim anketlerinde son durum

(Muhalefetin seçimi ilk turda yüzde 55-60 oy oranı ile kazanma iddiaları) Bu ya siyaset bilmemektir, ya matematik bilmemektir ya da sosyoloji bilmemektir. Yüzde 55-60 olması gerekiyor normalde ya, onlar düşünürken 150 üzerinden topluyorlar. Ben 4 yıl AR-GE Başkanlığı yaptım. Kim ne kadar, nereye gider bunları görüyoruz. Burada matematik olarak dahi bunun bir imkanı olmadığını bilmeleri lazım. Biz anket yaparız. Seçim dönemi 3-4 günde bir yaparız ama anket dediğiniz mesele kendi parti içi stratejinizi ortaya koymak için yapılan bir çalışmadır. Ben 1-2 yıldır anket yayınlayanları görüyorum. Seçim yaklaştıkça doğru söylemeye başladılar. Seçim yaklaştıkça anketler de bizim önde olduğumuzu söylemeye başladılar. Uluslararası anketler de bunu söylemeye başladı. İlk turda Cumhurbaşkanımız bu seçimi diğer seçimden daha yüksek bir oyla kazanacaktır.

'Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basması' tartışmaları