AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'Kandil' tepkisi: Gençler PKK ile kendisini özdeşleştiren birinin peşine takılmaz

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü durağı Adıyaman oldu. Kahta'da bir kez daha HDP flamaları eşliğinde konuşan İmamoğlu, Demirtaş'a destek mesajları verdi. İmamoğlu, "Ben size baştan peşin peşin söyleyeyim. Adaletin Ekrem’i Selahattin’i olmaz. Bizim bu buluşmamıza her siyasi görüşten insan gelebilir. Başımızın üstünde yeri vardır." dedi.