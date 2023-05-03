AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'Kandil' tepkisi: Gençler PKK ile kendisini özdeşleştiren birinin peşine takılmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ- Kemal Kılıçdaroğlu
Hamza Dağ, Erdoğan'ın açıklamaları üzerinden manipülasyon girişiminde bulunan yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden ateş püskürdü.
"Gençler PKK ile kendisini özdeşleştiren birinin peşine takılmaz"
"Gençler PKK ile kendisini özdeşleştiren birinin peşine takılmaz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın Kandil için ifade ettiği sözleri manipüle ederek gençlere seslenmiş. Gençler, PKK terörünün yönetim merkezini kendileriyle özdeşleştiren birinin peşine takılmaz. Evet Kemal Bey, "Olmadığını" fark etmeniz önemli bir gelişmedir ve Kandil'i koruma çabasıyla düştüğünüz durum da utanç verici bir haldir"
ifadelerini kullandı.
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2 saat önce