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AK Partili Dağ’dan Özel’e ‘Demiral’ tepkisi: Madara olmayın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, CHP’li Özgür Özel’in futbolcu Merih Demiral ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ‘Söz konusu bizi biz yapan değerler olduğunda bari ya dik duruş sergileyin ya da bırakın kaz yansın, çevirmekle uğraşıp madara olmayın’ ifadelerini kullandı.

16:56 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ

UEFA tarafından 'Bozkurt' işareti yaptığı gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması açılan milli futbolcumuz Merih Demiral'i zafer işaretiyle PKK propagandası yapan Deniz Naki'yi bir tutan CHP'li Özgür Özel'e AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, CHP’i Özgür Özel’in futbolcu Merih Demiral ile ilgili sözlerine tepki göstererek; ‘Söz konusu bizi biz yapan değerler olduğunda bari ya dik duruş sergileyin ya da bırakın kaz yansın, çevirmekle uğraşıp madara olmayın' dedi.

AK Partili Hamza Dağ'ın açıklaması şu şekilde;

  • "CHP Genel Başkanı, Merih Demiral'ın gol sevincini amasız, fakatsız savunamadığı gibi topluma sunduğu "Ama" bir terör propagandası örneği. Polis karakoluna saldıran teröristleri "Dersim'in yiğitleri" olarak niteleyen bir terör sempatizanı ile ay yıldızlı bayrağı gururla temsil edip manşetlere taşıyan bir memleket evladını bir tutmak, öz vatanına yabancılaşmaktır. Söz konusu bizi biz yapan değerler olduğunda bari ya dik duruş sergileyin ya da bırakın kaz yansın, çevirmekle uğraşıp madara olmayın"




#Hamza Dağ
#AK Parti
#Özgür Özel
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