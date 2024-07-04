AK Partili Dağ’dan Özel’e ‘Demiral’ tepkisi: Madara olmayın

"CHP Genel Başkanı, Merih Demiral'ın gol sevincini amasız, fakatsız savunamadığı gibi topluma sunduğu "Ama" bir terör propagandası örneği. Polis karakoluna saldıran teröristleri "Dersim'in yiğitleri" olarak niteleyen bir terör sempatizanı ile ay yıldızlı bayrağı gururla temsil edip manşetlere taşıyan bir memleket evladını bir tutmak, öz vatanına yabancılaşmaktır. Söz konusu bizi biz yapan değerler olduğunda bari ya dik duruş sergileyin ya da bırakın kaz yansın, çevirmekle uğraşıp madara olmayın"