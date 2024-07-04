AK Partili Dağ’dan Özel’e ‘Demiral’ tepkisi: Madara olmayın

UEFA tarafından 'Bozkurt' işareti yaptığı gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması açılan milli futbolcumuz Merih Demiral'i zafer işaretiyle PKK propagandası yapan Deniz Naki'yi bir tutan CHP'li Özgür Özel'e AK Parti'den tepki geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, CHP’i Özgür Özel’in futbolcu Merih Demiral ile ilgili sözlerine tepki göstererek; ‘Söz konusu bizi biz yapan değerler olduğunda bari ya dik duruş sergileyin ya da bırakın kaz yansın, çevirmekle uğraşıp madara olmayın' dedi.
- "CHP Genel Başkanı, Merih Demiral'ın gol sevincini amasız, fakatsız savunamadığı gibi topluma sunduğu "Ama" bir terör propagandası örneği. Polis karakoluna saldıran teröristleri "Dersim'in yiğitleri" olarak niteleyen bir terör sempatizanı ile ay yıldızlı bayrağı gururla temsil edip manşetlere taşıyan bir memleket evladını bir tutmak, öz vatanına yabancılaşmaktır. Söz konusu bizi biz yapan değerler olduğunda bari ya dik duruş sergileyin ya da bırakın kaz yansın, çevirmekle uğraşıp madara olmayın"