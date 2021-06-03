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POLİTİKA

AK Parti'li Eroğlu'ndan 12 maddelik 'müsilaj' önerisi

TBMM İklim Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin 12 maddelik çözüm önerisi sundu. Eroğlu, "Marmara Denizi'ne akan akarsulardaki kirliliğin kontrol altına alınması gerekmektedir. Sadece sıvı atıklar değil, katı atıkların bertarafı denetlenmelidir" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Partili Eroğlundan 12 maddelik müsilaj önerisi
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AK Partili Eroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin açıklamada bulundu. Eroğlu, azot ve fosfor konsantrasyonunun artması neticesinde Marmara Denizi'nde alg patlaması yaşandığını belirterek, "Yaşanan bu alg patlaması neticesinde fitoplankton, algler jelatimsi bir salgı üretmekte. Oluşan bu jelatimsi salgı deniz salyası veya müsilaj olarak adlandırılıyor. İkincisi sebep sanayiden kaynaklanıyor" dedi.


"Çok iyi bir denetim sistemi kurulmalı"


Eroğlu, müsilaj sorununa ilişkin 12 maddelik önerisini şöyle sıraladı:

"Marmara Denizi'ne atık sularını veren şehirler öncelikli olarak belirlenmelidir. Marmara Denizi'ne doğrudan atık su veren yerleşim yerleri ileri biyolojik azot ve fosfor giderim yapacak şekilde ileri arıtma uygulaması yapmaları gerekmektedir. Bu konuda ülkemizde teknoloji mevcuttur. Sanayi tesisleri, atıksularda azot ve fosforu da giderecek şekilde arıtma tesislerini revize etmelilerdir. Marmara Denizi'nde iyi denetim yapılmalıdır. Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler ile Tuna Nehri'nden gelen kirlilik engellenmelidir. Marmara Denizi'ne akan akarsulardaki kirliliğin kontrol altına alınması gerekmektedir. Sadece sıvı atıklar değil, katı atıkların bertarafı denetlenmelidir. Hayvan atıkları için biyogaz tesisleri kurulmalıdır. Yayılı kirletici olarak bilinen gübre ve zirai mücadele ilaçlarının azaltılması gerekmektedir. Kıyı yapılarının mutlaka akıntıları önlemeyecek şekilde yapılmalı. Atık su tesislerinin iyi şekilde kullanılması gerekir. Marmara eylam planı ile ilgili bir denetim kontrol şeması kurulması gerekiyor."

Marmara Denizi'nin sıcaklığı arttı


Eroğlu, iklim değişikliğinin de algı patlamasını tetiklediğine dikkat çekerek, "Azot, fosfor kirliliği dışında deniz suyu sıcaklığın artması da alg patlamasını tetiklemektedir. İklim değişikliği nedeniyle Marmara Denizi'nin sıcaklığı, son 40 yıllık ortalamanın 2,5 derece üzerinde olduğu ölçüldü. Bu konu TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nda da bilimsel olarak gündeme getirildi" ifadesini kullandı

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