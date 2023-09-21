AK Partili Hamza Dağ muhalefeti eleştirdi: CHP'de her kongre kavgayla geçiyor

“Önümüzde kongre var. Bizim kongre süreciyle beraber inşallah yerel seçim startını da vermiş olacağız. Ana mottomuz bu kongrede 'Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri. Seçim kampanyası boyunca 'Türkiye Yüzyılı başlıyor' u hep bir üst başlık olarak kullandık. Hedefimiz o. Sağ olsun milletimiz de bu vizyonumuza inandı, güvendi ama birileri her seferinde AK Parti’ye ömür biçmeye çalıştı. Hep ANAP, Doğru Yol gibi olacak diyorlardı. Dolayısıyla AK Parti'ye ömür biçenler hiç ömür biçmeyin, AK Parti 2001’de kurulduğu günkü kadar yeni ve her şeyin ötesinde de AK Parti hep ileriyi, ufku, hep bu ülkenin daha büyük ilerlemesini ve bu milletin daha müreffeh yaşamasını hedefler. Kongrede yerel seçim startımızı verip, yerel seçimlere doludizgin şekilde çalışmaya devam edeceğiz”