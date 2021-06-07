AK Partili Hamza Dağ’dan Ahmet Şık’a tepki: Bu zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekili Ahmet Şık’ın katıldığı bir yayında, “Devleti yıkmamız gerek”, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir” gibi sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Katıldığı bir yayında "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir." şeklinde ifadeler kullanan Şık’a bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan geldi.

"Devleti katil olarak nitelendirip onu yıkmaktan bahsediyor"

Dağ, sosyal medya hesabından “Dün Tanrıkulu, bugün Şık. Muhalefet, memleketin hayrına olacak konulara odaklanmak yerine, devleti katil olarak nitelendirip onu yıkmaktan bahsediyor. Bu zihniyetle bugüne kadar mücadele ettik, bundan sonra da milletimizin hukukunu savunmak adına mücadele etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini paylaştı.

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Dün Tanrıkulu, bugün Şık.

Muhalefet, memleketin hayrına olacak konulara odaklanmak yerine, devleti katil olarak nitelendirip onu yıkmaktan bahsediyor.

Bu zihniyetle bugüne kadar mücadele ettik, bundan sonra da milletimizin hukukunu savunmak adına mücadele etmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/7qJsC128qV — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) June 7, 2021

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