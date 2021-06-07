Gündem AK Partili Hamza Dağdan Ahmet Şıka tepki Bu zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz
POLİTİKA

AK Partili Hamza Dağ’dan Ahmet Şık’a tepki: Bu zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz

"Hepiniz sokağa çıkmalısınız" diyerek kalkışma çağrısında bulunan TİP İstanbul vekili Ahmet Şık'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak AK Partili Hamza Dağ sosyal medyada yaptığı paylaşımda Şık'a tepki göstererek, "Bu zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Hamza Dağ’dan Ahmet Şık’a tepki: Bu zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekili Ahmet Şık’ın katıldığı bir yayında, “Devleti yıkmamız gerek”, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir” gibi sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Katıldığı bir yayında "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir." şeklinde ifadeler kullanan Şık’a bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan geldi.

"Devleti katil olarak nitelendirip onu yıkmaktan bahsediyor"

Dağ, sosyal medya hesabından “Dün Tanrıkulu, bugün Şık. Muhalefet, memleketin hayrına olacak konulara odaklanmak yerine, devleti katil olarak nitelendirip onu yıkmaktan bahsediyor. Bu zihniyetle bugüne kadar mücadele ettik, bundan sonra da milletimizin hukukunu savunmak adına mücadele etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini paylaştı.

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TİP'li Şık'tan skandal sözler: Devleti yıkmamız lazım
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TİP'li Şık'tan skandal sözler: Devleti yıkmamız lazım
TİP'li Ahmet Şık katıldığı Medyascope yayınında skandal ifadeler kullandı. TİP'li Şık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılması için çağrı yaparak 'Bu devleti yıkmamız lazım' ifadelerini kullandı. Şık'ın sözleri büyük tepki topladı.


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