AK Parti'li Hamza Dağ'dan 'kamuoyu araştırması' açıklaması: Gerçeklerle bağdaşmayan anketler ve oy oranları açıklanmaktadır

AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Son günlerde geleneksel ve dijital medyada yandaş anket firmaları tarafından manipülatif, gerçeklerle bağdaşmayan anketler ve oy oranları açıklanmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Dağ, yazılı açıklamasında, AK Parti Ar-Ge Başkanlığının, toplumsal meselelerde vatandaşların bakış açısını, düşüncelerini ve hissiyatını politika yapım süreçlerinin önemli bir unsuru olarak gördüğünü, bu vesileyle toplumu ilgilendiren ve ülke gündeminde kendine yer bulan önemli meselelerde, düzenli olarak kamuoyu araştırmaları yaptığını belirtti.

Periyodik olarak yapılan araştırmaların Kovid-19 salgını sürecinde de devam ettiğine dikkati çeken Dağ, "Bunun yanında bu dönemki çalışmalarda hükümetin uyguladığı ve uygulamayı planladığı politikalara yönelik kamuoyu araştırmaları yapılmıştır. Son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar göstermektedir ki, salgın sürecinde uygulanan politikalar kamuoyunun büyük oranda desteğini almıştır" ifadesini kullandı.

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Türkiye'nin bu süreçte ortaya koyduğu başarı hikayesinin uluslararası alanda da gıptayla takip edildiğini ve büyük beğeni topladığını aktaran Dağ, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu hikayenin doğal bir sonucu olarak, toplumun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye olan teveccühü artmıştır. Uygulanan başarılı politikaların vatandaşlarımızda bulduğu karşılık istisnasız her kamuoyu araştırmasında net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu duruma halel getirmek ve gölge düşürmek isteyen muhalefet partileri darbe ve erken seçim tartışmalarını ön plana çıkarmaya gayret etmektedir. Bunun yanı sıra son günlerde geleneksel ve dijital medyada yandaş anket firmaları tarafından manipülatif, gerçeklerle bağdaşmayan anketler ve oy oranları açıklanmaktadır."

Dağ, bu anketlerde diğer partiler sabit bırakılırken, AK Parti'nin oy oranı düşürülüp kararsız seçmen oranının yükseltildiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: