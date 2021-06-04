AK Partili Dağ'dan muhalefetin 'müjde' eleştirilerine yanıt: Ne zaman bu milletin menfaatine bir şey olsa siz yalnızca üzülürsünüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta yer alan Filyos Limanı'nda yeni enerji keşfini açıkladı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi.

Cumhurbaşkanı, rezervlerin 2023'te kullanıma sunulacağını ifade etti.

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Muhalefet Erdoğan'ın müjdesinden rahatsız oldu

Söz konusu açıklamalar ise muhalefeti memnun etmedi. Twitter üzerinden Erdoğan'ın "müjde" açıklamalarını eleştiren CHP, İYİ Parti ve HDP'lilere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ yanıt verdi.

"Ne zaman bu milletin menfaatine bir şey olsa, siz yalnızca üzülürsünüz"

Dağ yaptığı paylaşımda, gelen eleştirilerin ekran görüntülerine de yer vererek, "Vaka sayısı düşer üzülürsünüz, büyüme oranı açıklanır üzülürsünüz, savunma sanayiindeki başarılara üzülürsünüz, doğalgaz keşfedilir üzülürsünüz... Ne zaman bu milletin menfaatine bir şey olsa, siz yalnızca üzülürsünüz." dedi.

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Dağ paylaşımının devamında ise, "Sizi üzmeye, milletimizi de sevindirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vaka sayısı düşer üzülürsünüz, büyüme oranı açıklanır üzülürsünüz, savunma sanayiindeki başarılara üzülürsünüz, doğalgaz keşfedilir üzülürsünüz... Ne zaman bu milletin menfaatine bir şey olsa, siz yalnızca üzülürsünüz.



Sizi üzmeye, milletimizi de sevindirmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/aLP051kLjR — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) June 4, 2021

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