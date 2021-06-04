Alman DW'nin iki yüzlülüğü: İtalya gaz bulunca 'olumlu' Türkiye bulunca 'olumsuz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta yer alan Filyos Limanı'nda yeni enerji keşfini açıkladı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi.

Cumhurbaşkanı, rezervlerin 2023'te kullanıma sunulacağını ifade etti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi

DW'nin iki yüzlülüğü

Söz konusu gelişme Alman haber ajansı Deutsche Welle Türkçe'yi rahatsız etti.

Erdoğan'ın "müjde" açıklaması öncesi, 'uzman' görüşlerine yer veren DW, "Erdoğan’ın gaz rezervi açıklamalarına uzmanlar tepkili" ifadeleriyle okuyucularıyla buluştu.

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Aynı kurum, 2019 yılında Kıbrıs açıklarında keşif yapan İtalyan şirketin bulduğu 141 milyar metreküplük keşif için, "Kıbrıs açıklarında en büyük doğal gaz rezervi keşfedildi" başlığını atmıştı.

OYNAT 00:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yer alan Filyos Limanı'nda yeni enerji keşfini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı.' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Alman DW'nin spekülatif haberlerden oluşan gündemi sosyal medyada alay konusu oldu