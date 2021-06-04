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POLİTİKA

Alman DW'nin iki yüzlülüğü: İtalya gaz bulunca 'olumlu' Türkiye bulunca 'olumsuz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Fatih sondaj gemisi tarafından 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), söz konusu gelişme öncesinde yaptığı haberde, "Erdoğan'ın açıklamalarına uzmanlar tepkili" ifadelerini kullandı. Aynı kurum, geçtiğimiz dönemde İtalya tarafından Kıbrıs açıklarında bulunan aynı büyüklükteki gaz rezervi için ise, "En büyük rezerv keşfedildi" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman DWnin iki yüzlülüğü: İtalya gaz bulunca olumlu Türkiye bulunca olumsuz
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki 135 milyar küplük yeni doğal gaz rezervi keşfetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta yer alan Filyos Limanı'nda yeni enerji keşfini açıkladı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi.

Cumhurbaşkanı, rezervlerin 2023'te kullanıma sunulacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi

DW'nin iki yüzlülüğü

Söz konusu gelişme Alman haber ajansı Deutsche Welle Türkçe'yi rahatsız etti.

Erdoğan'ın "müjde" açıklaması öncesi, 'uzman' görüşlerine yer veren DW, "Erdoğan’ın gaz rezervi açıklamalarına uzmanlar tepkili" ifadeleriyle okuyucularıyla buluştu.

Aynı kurum, 2019 yılında Kıbrıs açıklarında keşif yapan İtalyan şirketin bulduğu 141 milyar metreküplük keşif için, "Kıbrıs açıklarında en büyük doğal gaz rezervi keşfedildi" başlığını atmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu
OYNAT 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yer alan Filyos Limanı'nda yeni enerji keşfini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı.' dedi.

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