Alman DW'nin iki yüzlülüğü: İtalya gaz bulunca 'olumlu' Türkiye bulunca 'olumsuz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta yer alan Filyos Limanı'nda yeni enerji keşfini açıkladı.
Erdoğan yaptığı konuşmada, "Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi.
Cumhurbaşkanı, rezervlerin 2023'te kullanıma sunulacağını ifade etti.
DW'nin iki yüzlülüğü
Söz konusu gelişme Alman haber ajansı Deutsche Welle Türkçe'yi rahatsız etti.
Erdoğan'ın "müjde" açıklaması öncesi, 'uzman' görüşlerine yer veren DW, "Erdoğan’ın gaz rezervi açıklamalarına uzmanlar tepkili" ifadeleriyle okuyucularıyla buluştu.
Aynı kurum, 2019 yılında Kıbrıs açıklarında keşif yapan İtalyan şirketin bulduğu 141 milyar metreküplük keşif için, "Kıbrıs açıklarında en büyük doğal gaz rezervi keşfedildi" başlığını atmıştı.