Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tarihi bir ana şahitlik etmek için buradayız. Filyos Limanı projesi nihayet hayata geçti. Bu eserin mazisi 150 yıl. 13 gemi buraya yanaşabilecek. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği bir alan kuruluyor, proje nihayet hayata geçiyor. Gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız, Türkiye'nin en büyük limanı konumunda. Artık burada dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projesinin de önemli altyapı adımlarından biridir. Filyos, yılda 25 milyon tonluk kapasite ile ihracata çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos, boğazların yükünü hafifletecek.

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Yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38'lik artış gösterdi ve 85 milyar doların üzerine çıktı. İnşallah yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracatı göreceğiz. Enflasyondaki düşüşün sürmesi bir başka sevindirici haber.

Bu açılışını yaptığımız liman aslında Filyos Vadisi projesinin bir ayağıdır. Bu vadide yatırımcılarımıza birçok imkan vadediyoruz. Yüksek katma değerli üretimin artırılması ve verimliliğin yükseltilmesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Vadinin göbeğinde yer alan 600 hektarlık alana sahip Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesini ilan etti. Bölge, 30 milyon nüfus ve 80 milyar dolarlık ekonomiye erişim imkanı sağlıyor.

Havalimanı, demiryolu ve karayolu bağlantılarına sahip stratejik konuma sahip muazzam bir sistemi içerisinde barındırıyor.

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Sakarya gaz sahasında tespit ettiğimiz doğal gazın işleme tesisine de ev sahipliği yapacak. Fatih sondaj gemimiz geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik. 2020'de yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmişti.

Yıllardır kiralama usulüyle bu işleri yapıyorduk. Artık bu geride kaldı. Kendi gemilerimizle sismik araştırmaları yapıyoruz.

OYNAT 00:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yer alan Filyos Limanı'nda yeni enerji keşfini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı.' dedi. BiP'te paylaş

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135 milyar metreküplük yeni keşif

Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı.

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Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz. Doğal gaz kullanıma hazır hale geldiğinde ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır.

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Rezervleri 2023'te kullanıma sokmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.

Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır ve Kırklareli'nde 6 bin 800 varillik yeni petrol keşfi yapmıştık. Böylece yıllık petrol üretimimiz 54 milyon varil sınırına dayandı.

Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız.

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