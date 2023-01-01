AK Partili Hamza Dağ'dan seçim açıklaması: Tarih vererek duyurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim takvimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Kamuoyu ile paylaşırız"

Hamza Dağ, muhalefetin sürekli erken seçim talebinde bulunduğunu söyledi. Kamuoyundaki tartışmaları takip ettiklerini, seçimlerin normal tarihi olan haziran ayının tatil ve sınav dönemine denk gelmesinin değerlendirildiğini ifade eden Dağ, "MYK ve MKYK'da bu konuda bir müzakere durumu henüz söz konusu olmadı. Müzakere edildiğinde ve bir karar noktasına geldiğinde bunu kamuoyu ile paylaşırız." diye konuştu.

Şartların, muhalefetin dile getirdiği 6 Nisan öncesinde bir seçim durumunu doğurmadığını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok"

"Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok. Eğer böyle bir durum olursa Anayasada, seçim mevzuatında karşılığı var. İki türlü seçime gitme imkanı var. Birisi Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle. 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa bunlardan birisi uygulanabilir. Muhalefet 'ben bu işte yokum' derse kendileri bilir."

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Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı

Hamza Dağ, Kanal 7'de yayımlanan Başkent Kulisi programında, muhalefetin henüz aday belirlememesine ilişkin soru üzerine, 6 muhalefet partisinin adaya ilişkin kendi içlerinde farklı söylemlerinin olduğunu belirtti.

Muhalefetin adayıyla ilgilenmediklerine, kendi adaylarının ve rotalarının belli olduğuna işaret eden Dağ, "Adayı yıpranmasın diye açıklamıyoruz diyorlar. Muhalefet kendi içinde verdiği mesajlarla potansiyel isimlerini yıpratıyor. Karşı tarafın adayı noktasında bir gündemimiz yok. Recep Tayyip Erdoğan karşısında en güçlü olarak değerlendirdiklerinin bile durumunu gayet iyi biliyoruz. En güçlü kimse onu aday olarak gösterebilirler." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Dağ, altılı masanın çalışmalarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Yedi ayaklı bir masa"

"Altılı masayı bilardo masasına benzetecek olursak, eline istekayı alıp sayı yapmaya çalışan ve kuralları kendi belirleyen bir masa. Altılı masa diyoruz ama masanın altında yedi ayak var. Yedi ayaklı bir masa. Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinden sonra yedi ayak iki ayağa düştü. Birisi parmakla dokunsa yıkılacak gibi. O masadan kamuoyuna verilen mesajlara bakılınca ortada senfoni yok kakofoni var. 40 günde bir araya gelip fotoğraf vermekle masa devam ediyor mesajı vermenin, hiçbir siyasi karşılığı yok. Bir araya gelip hiç anlaşma yapamayanlar birbirleriyle uğraşan pozisyonuna geliyorlar."

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Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifine ilişkin muhalefetin nasıl bir tavır göstereceği sorulan Dağ, teklif karşısında muhalefetin sessizliğe büründüğünü ifade etti.

Sinan Ateş için başsağlığı diledi

Dağ, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Üzücü hadisenin en ince ayrıntısına kadar aydınlatılacağını belirten Dağ, gözaltına alınanların olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

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