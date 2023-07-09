AK Partili isimden İBB Başkanı İmamoğlu'na sert eleştiri: İstanbul'un deprem değil Ekrem problemi var

"Kentsel dönüşümü ilk Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başlattığında rantsal dönüşüm diyerek bunu engellemeye çalışan bir grup oldu. Hala devam ediyor, ama depremle birlikte aslında kentsel dönüşümün ne denli hayati bir önem taşıdığını başta İstanbul'daki bizler farkına vardık, sizler farkına vardınız. Ve artık kentsel dönüşüme millet olarak İstanbul olarak sahip çıkıyoruz."