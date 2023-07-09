AK Partili isimden İBB Başkanı İmamoğlu'na sert eleştiri: İstanbul'un deprem değil Ekrem problemi var

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım açıklama yaptı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Adem Yıldırım Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi temel Atma törenine katılıp sağlayarak, önemli açıklamalarda bulundu.
"KENTSEL DÖNÜŞÜME İSTANBUL OLARAK SAHİP ÇIKIYORUZ"
İstanbul'da kentsel dönüşüm projesinin önemini vurgulayan Adem Yıldırım İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konut üretme konusundaki başarısızlığını eleştirdi. AK Partili Yıldırım şunları söyledi:
"BİR TANE KONUT ÜRETEMEYEN İBB BAŞKANINDAN BAHSEDİYORUZ"
- "Birileri belediyeye 2019'da gelirken Her Şey Çok Güzel Olacak dedi. Yılda 20.000 konut, 5 yılda 100.000 konut yapacağım dedi. Ama maalesef 4.5 yıl geçmiş olmasına rağmen bir tane konut üretemeyen İBB Başkanından bahsediyoruz."