AK Partili Kabaktepe'den 15 Temmuz mesajı: Bu bir varoluş destanıdır

Kabaktepe, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde vatanın büyük bir hesaplaşmanın ve mücadelenin içerisine girdiğini belirtti.
Yaşlısından gencine, 7'den 70'e, kadınından erkeğine, sağcısından solcusuna milletin bütün evlatlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi davetine icabet edip, devletini korumak için gövdesini siper ettiğini vurgulayan Kabaktepe, "15 Temmuz'da milletimiz, yan yana durunca, omuz omuza verince ve bir liderin etrafında kenetlenince neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.
"15 Temmuz bir varoluş destanıdır"
"15 Temmuz bir varoluş destanıdır. 15 Temmuz bir diriliş heyecanıdır. 15 Temmuz, devleti ve milleti için yaşayanların binlerce yıllık kavgasıdır. 15 Temmuz, vatan için can veren şühedanın şanıdır. 15 Temmuz, Ömer Halisdemirlerin düğünü, bayramıdır. Bu duygularla 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum."