AK Partili Kabaktepe'den 15 Temmuz mesajı: Bu bir varoluş destanıdır

Yarın akşam saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek olan “Ben ve Babam-Vatan”, filmi 15 Temmuz darbe gecesi bir baba ile oğulun o gece Ankara sokaklarında darbecilere karşı mücadelesini ekranlara getirecek. Filmin yapımcısı ve senaristi Uğur Uzunok, “15 Temmuz, Türk milletinin her ferdini kader ipiyle birbirine bağlayan bir düğümdür. 15 Temmuz’da gaflet uykusundan uyandık, bizi bir daha da uyutamayacaklarını gösterdik. Bu filmi maziye ve istikbale hatırlatmak için çektik. Bir insanın küçük dünyası nasıl birden bire bir memleket meselesine dönüşüyor, bunu izleyeceğiz” diyor.