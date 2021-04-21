AK Partili Kaya: Açıklanacak Bakanlar Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı.

Buna göre; yeni bakanlıklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı isimlerini aldı.

Kabinede değişiklik sinyali

Söz konusu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de değişiklik olacağı öne sürüldü.

Sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, "Açıklanacak Bakanlar Kurulumuzun da hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki bakanlık şeklinde ayrıldı.



- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

- Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı



Ardından açıklanacak Bakanlar kurulumuzun da hayırlara vesile olmasını diliyorum. REKLAM April 20, 2021