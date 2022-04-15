AK Partili Meclis Üyesi Kübranur Uslu 'İBB Kariyer' gerçeğini açıkladı: Kontenjanlar Millet İttifakı'na rezerve

Cumhur İttifakı'nın oylarıyla öğrenci ulaşımına yapılan zammın geri çekilmesi kararını veto edeceğini açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor. Ulaşımdan su faturalarına kadar pek çok hizmette indirim sözü veren İmamoğlu'nun bu vaatleri adeta yalan oldu.

3 YILDA AÇILAN YÜZME HAVUZU VE SALON SAYISI: 0

CHP'li İBB'nin bir yalan vaadini daha AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uslu, "Seçim döneminde 30 yeni yüzme havuzu ve 30 yeni kapalı spor salonu açılacağı sözü verilmişti. 3 yılın ardından yeni açılan yüzme havuzu ve salon sayısı 0!" ifadelerini kullandı.

İBB'YE İŞ BAŞVURUSU YAPAN GENÇLERE KÖTÜ HABER

Kübranur Uslu bir diğer paylaşımında ise İBB Kariyer’den iş başvurusu yapan gençlere seslendi. Uslu, "Size söylenmeyen bir gerçek var. Kontenjanların sadece %20’si size ayrılıyor. Geri kalan %80 ise Millet İttifakı teşkilatlarına rezerve edilmiş durumda. Ve biz her “liyakat” denildiğinde bu sözleri hatırlatmaya devam edeceğiz." dedi.

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Seçim döneminde 30 yeni yüzme havuzu ve 30 yeni kapalı spor salonu açılacağı sözü verilmişti. 3 yılın ardından yeni açılan yüzme havuzu ve salon sayısı 0! pic.twitter.com/0rMtkNK9Qu — Kübranur Uslu (@kubranuruslu_) April 15, 2022

İBB Kariyer’den iş başvurusu yapan sevgili gençler,



Size söylenmeyen bir gerçek var. Kontenjanların sadece %20’si size ayrılıyor. Geri kalan %80 ise Millet İttifakı teşkilatlarına rezerve edilmiş durumda. Ve biz her “liyakat” denildiğinde bu sözleri hatırlatmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/RiPggPcADY — Kübranur Uslu (@kubranuruslu_) April 14, 2022