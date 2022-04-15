Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem AK Partili Meclis Üyesi Kübranur Uslu İBB Kariyer gerçeğini açıkladı Kontenjanlar Millet İttifakına rezerve
POLİTİKA

AK Partili Meclis Üyesi Kübranur Uslu 'İBB Kariyer' gerçeğini açıkladı: Kontenjanlar Millet İttifakı'na rezerve

Seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirmeyip zam üstüne zam kararı alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbullulardan tepki almaya devam ediyor. Öğrenci kartlarına zam kararından taviz vermeyen İmamoğlu'nun yalanlarının arkası gelmiyor. AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 30 yeni yüzme havuzu ve kapalı spor salonu sözünün yerine getirilmediğini söyledi. İBB Kariyer’den iş başvurusu yapan gençlere de seslenen Uslu, "Kontenjanların sadece %20’si size ayrılıyor. Geri kalan %80 ise Millet İttifakı teşkilatlarına rezerve edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Meclis Üyesi Kübranur Uslu İBB Kariyer gerçeğini açıkladı: Kontenjanlar Millet İttifakına rezerve
Ekrem İmamoğlu

Cumhur İttifakı'nın oylarıyla öğrenci ulaşımına yapılan zammın geri çekilmesi kararını veto edeceğini açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor. Ulaşımdan su faturalarına kadar pek çok hizmette indirim sözü veren İmamoğlu'nun bu vaatleri adeta yalan oldu.

3 YILDA AÇILAN YÜZME HAVUZU VE SALON SAYISI: 0

CHP'li İBB'nin bir yalan vaadini daha AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uslu, "Seçim döneminde 30 yeni yüzme havuzu ve 30 yeni kapalı spor salonu açılacağı sözü verilmişti. 3 yılın ardından yeni açılan yüzme havuzu ve salon sayısı 0!" ifadelerini kullandı.

İBB'YE İŞ BAŞVURUSU YAPAN GENÇLERE KÖTÜ HABER

Kübranur Uslu bir diğer paylaşımında ise İBB Kariyer’den iş başvurusu yapan gençlere seslendi. Uslu, "Size söylenmeyen bir gerçek var. Kontenjanların sadece %20’si size ayrılıyor. Geri kalan %80 ise Millet İttifakı teşkilatlarına rezerve edilmiş durumda. Ve biz her “liyakat” denildiğinde bu sözleri hatırlatmaya devam edeceğiz." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu: Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim
GÜNDEM
İBB Başkanı İmamoğlu: Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

Tescil edilerek koruma altına alınacak.
Yanan ormanlarküllerinden doğuyor

Yanan ormanlar
küllerinden doğuyor

​Muğla ve Antalya'ya iki milyon fidan gönderildi.
Enflasyonunüstesinden geleceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den önemli açıklamalar.

​Erdoğan restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışında konuşuyor.

​"Kendi iradem dışında ve imzam taklit edilerek kredi tahsis etmişler."

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

Lansman tarihi belli oldu: 185 robot aynı anda çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.