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POLİTİKA

AK Partili Muş: Termik santral maddesi tekliften çıkartılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi. Düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etmişti.

Haber Merkezi AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarılıyor. Meclis'e iade edilen düzenleme, yarın plan-bütçe komisyonunda, ardından genel kurulda görüşülecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi.

  • Veto tezkeresinin genel kurulda bugün okunmasının ardından vetolu madde yarın plan bütçe komisyonunda görüşülecek. Önerge ile madde yasa metninden çıkarılacak. Perşembe günü genel kurulda vetolu maddesi çıkarılmış haliyle yasanın tümü oylanacak. Ardından da yasa resmi gazetede yayımlanacak.

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