AK Partili Muş: Termik santral maddesi tekliften çıkartılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: Karga tulumba alır getirilir mi, o ayrı bir konu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. İçişleri Bakanlığı'nın Adil Öksüz ile ilgili yaptığı açıklamaya değinen Erdoğan, ''Haddini bilmez kişi bu ülkeden kaçtı ama gittiği ülke tarafından korunmuştur. İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu'' dedi.