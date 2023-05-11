AK Parti'li Numan Kurtulmuş’tan Muharrem İnce yorumu: Günlerdir sayın Kılıçdaroğlu 'kaset' diye bir şeyler sayıklıyordu

"CHP'nin bir önceki dönem cumhurbaşkanı adayı, ortaya konulan baskılar sonucu cumhurbaşkanı adaylığından ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi bazı trol CHP'li ve yandaşları sosyal medyada ortalığı bayram yerine döndürdüler. Günlerdir sayın Kılıçdaroğlu 'kaset' diye bir şeyler sayıklıyordu. Ne olduğu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama öyle görünüyor ki CHP'nin bir önceki adayı, bir şekilde FETÖ'vari operasyonlarla çekilmeye zorlandı.''