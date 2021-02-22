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POLİTİKA

AK Partili Özlem Zengin: İki aydır çok sistematik saldırıya uğruyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yaptığı açıklamada, "AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. (Hakkındaki hakaret içerikli paylaşım) Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım. Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yaptığı açıklamada, "AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. (Hakkındaki hakaret içerikli paylaşım) Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım. Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi." ifadelerini kullandı.

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