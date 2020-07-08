AK Partili Turan duyurdu: Çoklu Baro Sistemi'ni bu akşam Meclis'e sunuyoruz
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Çoklu Baro Sistemi' teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, "Geçen hafta komisyonda çok uzun görüşülen avukatlık yasası olarak bilinen teklifi bu akşam Meclis'e sunuyoruz. 28 maddeden oluşan kanun teklifinin büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan satır başlıkları şöyle:
55 saate yakın görüşmeler, 296 vekilin konuştuğu uzun bir müzakere süreci olmuştu. Kıymetli bir tutanak çalışmasıyla birlikte tüm görüşmeler değerlendirildi.
Bu baro teklifimizin 4-5 ayrı ve önemli başlığı var. Bir tanesi sadece şu an 3 büyük şehri kapsayan 5 binden fazla avukat varsa, 2 bin imza ile beraber birden fazla baro kurulmasına izin verilmesi.
İkinci başlığı, Türkiye odalar birliğinde olduğu gibi, birçok ülkede olduğu gibi baro başkanlarının birlikte eşit temsilini sağlayan özel bir bölümü var. Bu tartışılmıyor fazla ama kıymetli bir yaklaşım.
Bir diğer düzenleme... Avukatlar artık istinaf mahkemelerinin dışında da avukatların benzer yargılamalarının Yargıtay'da incelenmesinin önünü açıyoruz. Bu da avukatlarımızdan, barolarımızdan gelen bir teklifti.