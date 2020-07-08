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Gündem AK Partili Turan duyurdu Çoklu Baro Sistemini bu akşam Meclise sunuyoruz
POLİTİKA

AK Partili Turan duyurdu: Çoklu Baro Sistemi'ni bu akşam Meclis'e sunuyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Çoklu Baro Sistemi' teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, "Geçen hafta komisyonda çok uzun görüşülen avukatlık yasası olarak bilinen teklifi bu akşam Meclis'e sunuyoruz. 28 maddeden oluşan kanun teklifinin büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan satır başlıkları şöyle:

55 saate yakın görüşmeler, 296 vekilin konuştuğu uzun bir müzakere süreci olmuştu. Kıymetli bir tutanak çalışmasıyla birlikte tüm görüşmeler değerlendirildi.

Bu baro teklifimizin 4-5 ayrı ve önemli başlığı var. Bir tanesi sadece şu an 3 büyük şehri kapsayan 5 binden fazla avukat varsa, 2 bin imza ile beraber birden fazla baro kurulmasına izin verilmesi.

İkinci başlığı, Türkiye odalar birliğinde olduğu gibi, birçok ülkede olduğu gibi baro başkanlarının birlikte eşit temsilini sağlayan özel bir bölümü var. Bu tartışılmıyor fazla ama kıymetli bir yaklaşım.

Bir diğer düzenleme... Avukatlar artık istinaf mahkemelerinin dışında da avukatların benzer yargılamalarının Yargıtay'da incelenmesinin önünü açıyoruz. Bu da avukatlarımızdan, barolarımızdan gelen bir teklifti.

Detaylar geliyor...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız' ifadelerini kullandı.

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