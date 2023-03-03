AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması şöyle;
'12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?'
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#Altılı masa
15 dakika önce
AK Parti'li Turan: Kendi belediye başkanlarını ikna edememiş milletimizi mi ikna edecek
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