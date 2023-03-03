AK Parti'li Turan: Kendi belediye başkanlarını ikna edememiş milletimizi mi ikna edecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması şöyle;

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklaması şöyle;

'12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?'