AK Partili Turan'dan CHP'lilere tepki: Sizi Ay'a götürelim en büyük heykelin açılışını yapın

Genel Kurulda, partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı'nın Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki hedeflerini ortaya koyduğuna işaret etti. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde uzay politikaları alanındaki strateji ve hedeflerin bu programla açıklandığını belirten Bülbül, uzay programlarının, uluslararası itibar açısından önemli olduğuna dikkati çekti.
CHP'li Aydın: "Memlekette her işimiz bitti"
CHP Grubu adına konuşan Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Milli Uzay Programı'na değinerek "Memlekette her işimiz bitti, yerli uçağı ve yerli arabayı yaptık, şimdi de elhamdülillah Milli Uzay Programı ile yola devam ediyoruz." dedi. Uzaya giden çok uluslu astronotları anlatan bir Hollywood filmi bulunduğunu anlatan Aydın, bu milletler arasında bir Türk bulunduğunu söyledi. Aydın, aradan geçen 63 yılda birçok ülkenin uzaya astronot gönderdiğini belirterek "Bu neyin eseriydi? Büyük Önder Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken getirdiği devrimler, Cumhuriyet vizyonunu ta Hollywood'a bile yansıttı. Ancak geçen 63 yılda 72 millet gitmiş. Biz de şimdi Milli Uzay Programı ile inşallah bir Türk gider de mutlu oluruz." değerlendirmelerinde bulundu.
"Siz dalga geçin, ti'ye alın"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'nın, Türkiye'yi bir çok alanda daha bir noktaya ve uzay yarışında ülkeyi çok güçlü hale getireceğine yönelik inancını dile getirdi. Program'ın hedeflerini sıralayan ve çok özel bir proje olduğunu belirten Turan, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.
- Turan, konuşması sırasında kendisine laf atan CHP'li milletvekillerinin "Uzaya gidip ne yapacağız?" dediklerini aktaran Turan, CHP'li milletvekillerine yönelik şunları söyledi:
"Millet sevinir, siz dalga geçin"
"Muhalefet ile ülkeye düşmanlık, ihanet arasında çok ince bir çizgi var. Çin'e ihracat trenimiz yola çıkar, tüm millet sevinir, malum arkadaşlar dalga geçer, sevinemezler. Milli İHA'mızı, SİHA'mızı yaparız, tüm millet heyecanlanır, mutlu olur, malum arkadaşlar sevinemezler, maalesef üzüntü ifade ederler. Doğal gaz buluruz, Türkiye kategorik olarak ekonomide farklı bir yere geçecek diye seviniriz ancak arkadaşlarımız sevinemezler. Siz dalga geçin, tiye alın, sevinmeyin ama biz iddialıyız, heyecanlıyız, kaybettiğimiz 21. yüzyılı mutlaka geri almasını bileceğiz. Biz Uzay Programı'nı hayata geçirelim. Teklif ediyorum sizi Ay'a götürelim, siz de orada en büyük heykelin açılışını yapın. Bizler bu vizyonla, heyecanla, 83 milyonu motive ederken, siz de küçük dünyanızda muhalefet yaptığınızı zannederken aslında ülkenin heyecanını zayıflattığınızı, büyümesine yan baktığınızı, bu toplumda da bunun karşılığının olmadığını inşallah görürsünüz."