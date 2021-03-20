AK Partili Turan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: İhtiyacımız olan mevzuatı hazırlarız

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çanakkale'ye giden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Usule ilişkin hiçbir yanlış olmadığını belirtmek isterim"

Turan, sözleşme feshine ilişkin, "Yok efendim Cumhurbaşkanı Meclis'in yetkisine el koymuş, nasıl olur da mecliste görüşülen kanunlaşan bir sözleşme Cumhurbaşkanının imzasıyla fesih edilebilirmiş dediler. Bu baştan aşağıya bir cahillik. Usule ilişkin hiçbir yanlışlığın olmadığı bir süreç olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

Sözleşmelerin içinde fesih maddesinin de olduğunu vurgulayan Turan, "Fesih maddesinde bu sözleşmeyi yürürlüğe koyacak olan cumhurbaşkanıdır der. Dün bakanlar kuruluydu, bugün yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ettiği için Cumhurbaşkanı yürütür der. Ancak fesih maddesinde de yürütme kurulunun bunu fesih edebileceği söylenir. O yüzden dün yapılan idari işlem asla usulün dışında bir işlem değildir. Meclis'in Cumhurbaşkanına verdiği fesih yetkisi ile beraber okunduğunda yanlış olmayan bir işlemdir" ifadelerini kullandı.

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"2002 yılında kadınımıza her türlüğü desteği veren bizim iktidarımız oldu"

Turan konuşmasının devamında; "Kaldı ki 2002 yılından beri kadınımıza, insanımıza, ailemize en çok mevzuat desteği veren, güvenlik desteği veren, eğitim faaliyeti veren bizim iktidarımız oldu. Biz kadınlarımızın asla sıkıntı çekmesini istemeyen uygulama hataları varsa, mevzuat eksiği varsa bunları telafi etmek isteyen en gayretli ekiplerden bir tanesiyiz. Kaldı ki fesih süreci usulün dışında değil. Bugünden itibaren Avrupa Konseyi genel sekreterliğine bildirilerek 3 ay sonra yürürlüğe girecektir" diye konuştu.

"Erdoğan düşmanlığı yaparak kadına ve ailesine hizmet etmiş olmazsınız"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan son olarak, “Bu konuları bilmeden tweet atarak sadece Erdoğan düşmanlığı yaparak bu ülkenin kadınına, ailesine hizmet etmiş olmazsınız. Okuyun bakın ona göre karar verin. Sözleşmenin her sözleşmede olduğu gibi iyi tarafı da vardır, kötü tarafı da vardır. Sözleşme 10 yıldır yürürlükte. Çok istifade edildi. Ancak kadın cinayetleri durdu mu? Durmadı. Demek sadece bu sözleşmeye taraf olmak veya olmamak bir konunun yok olmasını veya var olmasını sağlamaz. Biz kendimiz o sözleşme olmasa da ihtiyacımız olan mevzuatı hazırlarız." şeklinde konuştu.

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OYNAT 01:27 AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kemal Kılıçdaroğlu hayatının en kötü esprisini yaptı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine yanıt verdi. Turan, 'Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki, 'Sayın Erdoğan benden korkuyor' hayatının en kötü esprisini yaptı. Bunu söylediğinde biz ekran başında tebessüm ederken, kendi vekillerinin de tebessüm ettiğini gördük. Neymiş beraber Erdoğan ile Kılıçdaroğlu televizyon önünde tartışacaklarmış. Kılıçdaroğlu bir gecelik kaset operasyonuyla CHP gibi tarihi bir partinin başına geçerek genel başkan oldu. Konu korkma değil, konu denklik meselesidir' dedi. BiP'te paylaş

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