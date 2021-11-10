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ANKARA

AK Partili vekilden Meclis'te İstanbul Sözleşmesi protestosu yapan HDP ve CHP'lilere tepki: Siz kendi içinizdeki tecavüzcülerden kurtulun

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP ve HDP'li vekillerin İstanbul Sözleşmesi protestosuna AK Partili Salih Cora'nın "Siz kendi içinizdeki tecavüzcülerden kurtulun" tepkisi gerilime neden oldu.

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Haber Merkezi DHA
AK Partili vekilden Mecliste İstanbul Sözleşmesi protestosu yapan HDP ve CHPlilere tepki: Siz kendi içinizdeki tecavüzcülerden kurtulun
HDP'l ve CHP'li vekiller Meclis'te İstanbul Sözleşmesi protestosu yaptı.

TBMM'de 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi yapıldı. Görüşmede Bakan Derya Yanık bir sunum yaptı. Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışmaları 'sıfır tolerans' ilkesi ile yürüttüklerini söyleyerek bu konuda attıkları adımlar hakkında bilgi verdi.

CHP VE HDP'LİLERDEN PROTESTO

Bakan Yanık'ın sunumunun ardından HDP'li ve CHP'li milletvekilleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki göstererek 'İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz ve uygulatacağız' ve İstanbul Sözleşmesi Yaşayacak' yazılı pankartlar açtı.

"ÖNCE İÇİNİZDEKİ TECAVÜZCÜLERDEN KURTULUN"

Bunun üzerine AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, protestoculara "Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun" diye seslendi. HDP'li milletvekilleri, Cora'nın bu sözlerine tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerginlik üzerine oturuma ara verildi. Aranın ardından görüşmelere yeniden geçildi.

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