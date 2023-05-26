AK Partili Yavuz: Sandıklar kapandıktan sonra 1,5 saatte sonuçları alacağız

Yurt dışında oy kullanımında katılımın yüzde 55'i seçtiğini ifade eden Yavuz, "Türkiye de de katılımın daha fazla olacağı geçersiz oyların daha az olacağı bir seçim bekliyoruz. Çünkü pusula bir önceki seçimde büyüktü. İki aktörlü bir tur olacağı için geçersiz oranlarının düşük olacağını düşünüyoruz." dedi.

AK Parti seçim sonuçlarını SAS sistemi üzerinden takip edecek. Bunun için genel merkezde özel bir salon hazırlandı. Partisinde hazırlıkların tamamlandığını da belirten Yavuz, "Tüm Türkiye'de 2 milyona yakın görevli sandık sonuçlarını takip edecek. Genel merkezde ise yüz kişilik bir ekip gelen sonuçları ekranlara yansıtacak." diye konuştu.