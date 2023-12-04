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AK Partili Yavuz tarih verdi: MHP ile yerel seçimde de ittifak yapılacak mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bir televizyon kanalım katıldığı canlı yayında yerel seçime dair soruları yanıtladı. MHP ile yerel seçimde ittifak yapılmasına dair yapılan görüşmelere değinen Yavuz "MHP ile varılan nokta diğer iş birliklerini belirler. Görüşmeler Ocak sonu netleşir. Ocağın çok ötesine geçeceğini öngörmüyoruz." dedi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:31 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:23 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ali İhsan Yavuz
Ali İhsan Yavuz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Ali İhsan Yavuz
, bir televizyon kanalım katıldığı canlı yayında yerel seçime dair soruları yanıtladı.

İşte Yavuz'un açıklamaları;

Ekonomi kurmayları çok sıkı programın takipçileri olarak göreve devam ediyor. Belli trende geldikten sonra enflasyonun düşeceğini göreceğiz. Enflasyonun düşme trendinin görüleceği günlerin çok uzak olmadığını görüyorum.


Seçmen nakilleri durdu adeta. Usulsüz seçmen kayıtları olasın diye yapmıştık. Böyle bir birikme var. Bir yandan kurullar değişecek bir yandan da diğer kayıtlar yapılacak. Seçim takvimi içine denk geldiğinde 1 yıl uzasın dedik. Muhalefet partileri de çok soğuk bakmıyor. Hakim üyeler ve memur üyelere ilişkindir. Sadece bu seçime özel. Kura çekimi ile uğraşılmasın diye torba yasaya koyuldu. Anayasaya aykırı değil. Geçici madde bu seçime has. Kurullara ilişkin değişiklik sayılmaz.


"MHP ile aynı noktadayız"


İş birliği demiyoruz, ittifak diyoruz. İttifak kelimesi bize daha anlamlı. Terörle mücadelede güç birliğinin ne anlama geldiğini gördük. İstikrar bozulmadı, ittifakla yürüyor. MHP ile aynı noktadayız.


Seçimden sonra partilerin içinde sorgulamalar artacak demiştim. Bu böyle giderse, HDP masanın altından üstüne geçecek mi göreceğiz.


AK Parti ve MHP yerel seçimde iş birliği sürüyor. Dokuzuncu toplantıyı yapacağız. Sona çok yaklaştığımız noktada bulunuyoruz.


"Görüşmeler Ocak sonu netleşir"


Bütün büyükşehirleri bir paket olarak düşündük. 51 ile ilişkin de başka bir karar verelim dedik.


2019'un aynısı değil, çok çok uzağında bir yerde de değiliz. İl sayısı veremeyiz üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. İletişim kanallarının açık olduğunu söyleyebilirim. İşin büyük bölümünü MHP ile görüşme alıyor. HÜDA-PAR Yeniden Refah ve BBP ile temasımız var. Çok zaman baskımız yok. MHP ile varılan nokta diğer iş birliklerini belirler. 20 Şubat’a kadar çalışmaların devam etmesi mümkün.


MHP ile varılan nokta diğer iş birliklerini belirler. Görüşmeler Ocak sonu netleşir. Ocağın çok ötesine geçeceğini öngörmüyoruz.


İstanbul için Ekrem İmamoğlu gibi bir figürü aramıyoruz. İmamoğlu İstanbul'da taş üstüne taş koymadı.




#AK Parti
#Ali İhsan Yavuz
#yerel seçim
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