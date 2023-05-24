AK Partili Yavuz tvnet'te seçime ilişkin açıklamalarda bulunuyor

Yurt dışındaki katılım önemliydi çünkü 14 Mayıs'ta 13 gün boyunca 5 bini aşkın sandıkta oy kullanmışlardı. Bu defa hem 5 güne alındı hem de sandık sayısı 3 binli rakamlara indi. Dolaysıyla biraz da korkuttu. Dört günde hem de sandık sayısı azalmış bir şekilde. Niye sandık sayısı azalmış bir şekilde? Biz her günü bir sandık olarak görüyoruz. 13 günde haliyle kurabileceğiniz sandık sayısı başka 5 günde kurabileceğiniz başka. Almanya başta olmak üzere bir takım yerlere müsaade etmediler. İsteseniz de bazı yerlere kuramadınız. Durum böyle olunca katılım düşük mü olur çünkü orası Türkiye gibi değil insanlar kilometrelerce yol giderek oy kullanıyor. Sonra sadece bir cumartesi pazar vardı ve mesai günlerine rast geliyordu. Bütün bunlar handikap gibi görünüyordu aslında ama gördük ki ilk cumartesi pazar kuyruklar oluştu, insanlar saatlerce kuyrukta kaldı. 14 Mayıs bir rekordu. 2018'de yüzde 50 oranında bir katılım vardı. 14 Mayıs'ta 53.8 oranını yakaladık o bir rekordu. Bu sefer rekoru egale edebilecek miyiz diye düşünürken bugünkü aldığımız rakamlar bir önceki oranında üstüne çıkabileceğimizi gösteriyor. Oran olarak baktığımızda yüzde 52.50'lik bir oranı görüyoruz. Seçime kadar 14 Mayıs'tan yukarı geçeceğini gösteriyor. Türkiye'de böyle olmasını bekliyoruz.