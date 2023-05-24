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AK Partili Yavuz tvnet'te seçime yönelik açıklamalarda bulundu: 28 Mayıs'ta milli irademize sahip çıkmalıyız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, tvnet'te seçim gündemine yönelik Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Yavuz, Yedili koalisyonun seçim süreci kararlarına ilişkin "Erdoğan karşısında kazanmak için her şey mübah görüyorlar" dedi. CHP'nin 14 Mayıs seçim gecesinde algı operasyonlarına da değinen Yavuz, "Bütün enerjilerini dezenformasyona ayırıyorlar. Sandıkta sonuç alamayınca başka yola teşebbüs ettiler" ifadelerini kullandı. "28 Mayıs'ta milli irademize sahip çıkmalıyız" diyen Yavuz, vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu.

17:30 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, tvnet'te seçim sürecine yönelik Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı.


Yavuz'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;


Yurt dışındaki gibi ülkemizde de sandığa gitme oranı ilk turdaki gibi mi olacak?

Yurt dışındaki katılım önemliydi çünkü 14 Mayıs'ta 13 gün boyunca 5 bini aşkın sandıkta oy kullanmışlardı. Bu defa hem 5 güne alındı hem de sandık sayısı 3 binli rakamlara indi. Dolaysıyla biraz da korkuttu. Dört günde hem de sandık sayısı azalmış bir şekilde. Niye sandık sayısı azalmış bir şekilde? Biz her günü bir sandık olarak görüyoruz. 13 günde haliyle kurabileceğiniz sandık sayısı başka 5 günde kurabileceğiniz başka. Almanya başta olmak üzere bir takım yerlere müsaade etmediler. İsteseniz de bazı yerlere kuramadınız. Durum böyle olunca katılım düşük mü olur çünkü orası Türkiye gibi değil insanlar kilometrelerce yol giderek oy kullanıyor. Sonra sadece bir cumartesi pazar vardı ve mesai günlerine rast geliyordu. Bütün bunlar handikap gibi görünüyordu aslında ama gördük ki ilk cumartesi pazar kuyruklar oluştu, insanlar saatlerce kuyrukta kaldı. 14 Mayıs bir rekordu. 2018'de yüzde 50 oranında bir katılım vardı. 14 Mayıs'ta 53.8 oranını yakaladık o bir rekordu. Bu sefer rekoru egale edebilecek miyiz diye düşünürken bugünkü aldığımız rakamlar bir önceki oranında üstüne çıkabileceğimizi gösteriyor. Oran olarak baktığımızda yüzde 52.50'lik bir oranı görüyoruz. Seçime kadar 14 Mayıs'tan yukarı geçeceğini gösteriyor. Türkiye'de böyle olmasını bekliyoruz. Böyle olması gerekir. Çok önemli bir hale geldi. Dışarıdan seçime müdahaleler, ahkam kesmeler. Bu işi 'Darbelerle yapamadık ama dostlarımızı destekleyerek sonuç alacağız diyen Batı dediğimde Avrupa'yı ve ABD'yi kastederek söylüyorum. Bütün bu çıkışlar seçmenimizi konsolite etti. Milli iradeyi korumak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek. 'Siz seçimlerle de sonuç alamayacaksınız. Biz Türkiye olarak kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. PKK'ya ve FETÖ'ye kapalıyız.' anlamına geliyor.


Seçim güvenliği nasıl sağlanacak?

14 Mayıs gecesinde seçim sonrası sistemi kuran CHP'li Sedat Doğan açıklama yaptı. "Seçim sistemini ben hazırladım. Sistemi manipüle ettiler. Elimdeki verileri, aldığım ekran görüntülerini seçimden sonrasına saklıyorum. Seçim sonrası yaşanılanları konuşacağız." dedi. Muhalefet 14 Mayıs gecesi ortalığı karıştırmayı kafaya koymuştu. Bu bize CHP'nin neler yapabileceğini gösteriyor. Ekipleri bizim verilerimize göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan önde diyor fakat yansıtılan öyle değil. Bütün enerjilerini dezenformasyona ayırıyorlar. Sandık başından resmi olmayan kendi üyelerimizin aktardığı bilgiye göre hareket etmedik. Sandık sonuçlarını gördükten sonra açıklamalarda bulunduk. Günü kurtarmaya yönelik davranıyorlar. Seçim sonrası çok farklı şeyler konuşacağız, liderler değişebilir. Sandıkta sonuç alamayanlar seçim sonrası başka yola teşebbüs etti.


Ümit Özdağ'ın kararı sandığa nasıl yansır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "
Kazanacaksak ilkelerimizle kazanamazsak da yine ilkelerimizin varlığı ile kaybedeceğiz"
diye bir sözü vardır. Diğer tarafa baktığımızda ise kaos görüyoruz. Sayın Ümit Özdağ,
'Kemal Kılıçdaroğlu gelirse PKK ülkeyi böler, iç savaş çıkar'
diyecek kadar net bir çıkış yapıyor. Sonrasında ise bakanlık verilirse size destek veririm diyor. CHP kazanabilmek için her şeyi deniyor. Yörüngeleri sabahtan akşama değişen kişilerin yolunda muvaffak olunamaz. Olursa da hayır gelmez. Erdoğan karşısında kazanmak için her şeyi mübah görüyorlar.

Yeni anayasa çalışmaları

Amacımız yeni sivil bir demokratik anayasa yapmak. 'AK Parti gitsin, Türkiye'ye ne olursa olsun' diyenler var. Millet bunlara prim vermeyecek.



Ünal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ‘entellektüel’ kesime seslendi: ‘Bu leke hepinizin alnına yapışacak ileride sessizliğiniz yüzlerinize vurulacak’
Ünal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ‘entellektüel’ kesime seslendi: ‘Bu leke hepinizin alnına yapışacak ileride sessizliğiniz yüzlerinize vurulacak’

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Ersin Çelik ile birlikte sürdürdükleri tvnet’te canlı yayınlanan SİYASETEN programında; bir kısım sanatçıların, yazarların, edebiyatçıların, entellektüellerin desteğini alan Kılıçdaroğlu’nun birinci turdan sonra sergilediği ırkçı tutumuna dikkat çekti. Ünal Kılıçdaroğlu’nun yeni stratejisinin; sosyalizmle, komünizmle, solculukla, sosyal demokrasi ile uyuşmadığını belirtirken, ortaya konan ırkçı politikalara entellektüellerin sessiz kalmasının üzerlerine yapışacağını söyledi. Ünal, “Bir solcu ağzını açıp da; insanlıktan, hümanizmden, eşitlikten, özgürlükten bahsettiği zaman ‘Dur bakalım sen Kılıçdaroğlu’nu savundun’ diyerek bugünleri yüzüne çarpmak lazım’ dedi. Ünal’ın sözleri üzerine konuşan Ersin Çelik ise bahsedilen kitlenin sahip olduklarını iddia ettikleri değerlerden Kılıçdaroğlu’nu destekleyerek taviz vermelerinin tek sebebinin ‘Tayyip Erdoğan nefreti’ olduğunu söyledi. Çelik, “Tayyip Erdoğan’a duydukları nefret hepsinin gözlerini köreltmiş durumda. Dünyaya insan gözü ile bakamıyorlar. ‘Tayyip Erdoğan gitsin de biz bütün değerlerimizden taviz verelim’in derdindeler. Oturdukları masa; mültecileri, savaştan kaçmış insanları pazarlık malzemesi yaptıkları bir masaya dönüştü. Ruhlarını kaybettiler, insanlıklarını o masanın altına gömdüler. İşte bu bahsettiğimiz edebiyatçılar kültür çevreleri de buna göz yumuyorlar şu anda. Hem sessiz kalıyorlar hem de ‘Kılıçdaroğlu’na oy verin’ diye çağrıda bulunuyorlar” dedi. Çelik’in tezlerini tarihten örnekler vererek destekleyen Ünal, zamanında CHP’nin Nazım Hikmet’i göndermesine, Sabahattin Ali’nin öldürülmesine, Aziz Nesin’in matbaasının basılmasına hatırlatmada bulundu.

Ümit Özdağ'ın yaman çelişkisi: 'Terörü terör olarak kabul etmiyorlar' dediği HDP'ye ortak oldu
Ümit Özdağ'ın yaman çelişkisi: 'Terörü terör olarak kabul etmiyorlar' dediği HDP'ye ortak oldu

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda aldığı ağır yenilgi sonrası Sinan Oğan'a oy veren vatandaşlardan oy devşirebilmek için 'milliyetçi' söylemlere yöneldi. CHP lideri, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelerek 7 maddelik anlaşmayı kamuoyuna duyurdu. Terör tutuklularına 'özgürlük' ve 'kayyumlara son verme' vaatlerinde bulunan Kılıçdaroğlu ile iş birliği yapan Özdağ, yeni ittifak ortağı HDP'lilere, "Binlerce asker, polis şehit edildi ve bunlara terör eylemi diyemiyorsanız, tarih önünde suçlusunuz." diyerek yüklendi. İçişleri Bakanlığı karşılığında ittifaka ortak olduğu söylenen Özdağ, HDP için "Terörü terör olarak kabul etmiyorlar" dedi.


#AK Parti
#Ali İhsan Yavuz
#seçim
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