AK Partili Yavuz'dan ortak liste açıklaması

81 ilin tamamında kendi listemizi çıkartacağız. Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan partilerinde böyle bir yaklaşımı var. Onların da kendi listeleriyle seçime gitmek gibi bir düşünceleri var. Şu anda geldiğimiz noktada böyle bir yerdeyiz. Bunun aksini tartışmadık ve düşünmedik. Kendi kişisel logolarıyla kendi tüzel kişilikleriyle girmelerini daha uygun olacağını düşündüler. 4 günlük süreç içerisinde ihtiyaç hasıl olursa her ihtimalin söz konusu olabileceğini de söylemem mümkün. Daha 4 gün var bundan sonra ne olur ne olmaz bilmem. Gidişat o ki partiler kendi logoları ile seçime girecek gibi hareket ediyorlar.