AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Kutlu bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz

AK Parti’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Hepinize bugün göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm İstanbullu dostlarımı da sevgiyle selamlıyoruz. Çok heyecanlıyız çünkü her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul arzuluyoruz. Teşkilatlarımızla kutlu bir yolculuğun ilk adımını bugün atıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Aziz İstanbullular, İBB Başkan Adayı olarak gösterildik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur ittifakımızın tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum.

"İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz"

Yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza heyecanımızı hedeflerimizi hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Beraber çalışacağız. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Aziz İstanbullulara daima hizmet ettim. TOKİ'de ve Emlak Konut'ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için 20 yıl boyunca çalıştık. Bu tecrübeyle bakanlık dönemimizde de Anadolu'nun 4 bir yanında insanımıza dokunan işler yaptık.

81 ilimizin hemen hemen tüm ilçelerinde insanımızla bir olduk. Onların dualarını aldık. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. 25 yıllık birikimle gururla söylüyorum İstanbul'un 39 ilçesinde emeğimiz, 7 tepesinde alın terimiz var.

"İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir"

İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Çok şeyi değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir, ihmalkarlık, algı belediyeciliği, karmaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz İstanbul halkına söz verip sözünde durmayan, İstanbul'u duraklama dönemine sokanlardır. İnşallah duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş dönemi başlayacak. İstanbul'da sistemsizlik son bulacak. Öyle arada bir İstanbul'da olayım demek yok. İstanbul'un yarınları için hareket ederken kadınlarla çalışacağız, gençlerle hareket edeceğiz. Enerjimizi bizi ilgilendirmeyen konular için değil İstanbul için harcayacağız.