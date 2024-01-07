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AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Kutlu bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz

AK Parti’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Kurum, "Kutlu bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz" dedi.

17:15 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 17:29 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Murat Kurum
Murat Kurum

AK Parti’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Hepinize bugün göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm İstanbullu dostlarımı da sevgiyle selamlıyoruz. Çok heyecanlıyız çünkü her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul arzuluyoruz. Teşkilatlarımızla kutlu bir yolculuğun ilk adımını bugün atıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Aziz İstanbullular, İBB Başkan Adayı olarak gösterildik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur ittifakımızın tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum.

"İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz"

Yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza heyecanımızı hedeflerimizi hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Beraber çalışacağız. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Aziz İstanbullulara daima hizmet ettim. TOKİ'de ve Emlak Konut'ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için 20 yıl boyunca çalıştık. Bu tecrübeyle bakanlık dönemimizde de Anadolu'nun 4 bir yanında insanımıza dokunan işler yaptık.

81 ilimizin hemen hemen tüm ilçelerinde insanımızla bir olduk. Onların dualarını aldık. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. 25 yıllık birikimle gururla söylüyorum İstanbul'un 39 ilçesinde emeğimiz, 7 tepesinde alın terimiz var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 26 ildeki adaylarını açıkladı: İstanbul muradına kavuşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 26 ildeki adaylarını açıkladı: İstanbul muradına kavuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, AK Parti’de aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11'i büyükşehir 26 belediye başkanı adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El ele, omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz. İstanbul muradına kavuşacak" dedi. Erdoğan, "Bu millet, İstiklal Marşı'na dahi Kelime-i Tevhidi ilmek ilmek işlemiş aziz bir millettir. Bugün de İslam'ın nüvesini teşkil eden Kelime-i Tevhid'i bilemeyecek kadar cehalet, nefret ve gaflet çukurunda boğuluyorlar." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu duyurdu.

"İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir"

İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Çok şeyi değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir, ihmalkarlık, algı belediyeciliği, karmaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz İstanbul halkına söz verip sözünde durmayan, İstanbul'u duraklama dönemine sokanlardır. İnşallah duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş dönemi başlayacak. İstanbul'da sistemsizlik son bulacak. Öyle arada bir İstanbul'da olayım demek yok. İstanbul'un yarınları için hareket ederken kadınlarla çalışacağız, gençlerle hareket edeceğiz. Enerjimizi bizi ilgilendirmeyen konular için değil İstanbul için harcayacağız.

Keyfimiz için değil kentimiz için çalışacağız, İstanbul'un geleceği için çalışacağız. Tüm farklılıklarımızla bir ve beraber olacağız. İBB Başkanı'nın ayağına şantiye çamuru değecek. Sırtına İstanbul'un sabah rüzgarı vuracak, yüzüne yağmur kar değecek. Daima milletimizle birlikte olacağız. İstanbul bizim için hep 18 yaşında. Dinamik, hareketli, yedi 24 yaşayan bir şehir. Laf değil iş üreteceğiz. Ve icrasız İstanbul son bulacak. İBB Başkanı tarihe karşı saygıda kusur etmeyecek. Fatih'in karşısında ellerini bağlayıp boynunu bükecek. Kimliksiz belediyecilik son bulacak. 16 milyonun başkanı değil dostu, kardeşi olacağız. Onlar anlatacak biz dinleyeceğiz. Ortak akla, katılımcılığa hak ettiği değeri vereceğiz. Reklamla, algı çalışmalarıyla İstanbul'un kaynaklarını boşa harcamayacağız. Algıda usta olanların değil alın teri ile usta olanların dönemini başlatacağız. İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız.

#Murat Kurum
#Ak Parti
#İstanbul
13 dakika önce
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