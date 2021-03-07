AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nda bayrak değişimi: Ayşe Keşir aday gösterildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın ardından yeni bir kan değişimine daha gidiyor.

2015 yılından bu yana AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevinde yer alan Lütfiye Selva Çam, görevini 8 Mart'ta yapılacak olan Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi'nde Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'e devredecek.

Gelişmeyi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kandemir'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Partimize hayırlı olsun"

"8 Mart Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz 6.Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir hanım adayımız olarak belirlenmiştir.

Görevi devredecek olan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, Ankara Milletvekilimiz Lütfiye Selva Çam hanıma bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize hayırlı olsun."

8 Mart Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz 6.Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir hanım adayımız olarak belirlenmiştir. pic.twitter.com/mFyQOsYpZp — Erkan Kandemir (@erkankandemir) March 6, 2021

Çam, 2001 senesinde İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu üyesi olarak AK Parti'ye katılmıştı.

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AK Parti'nin Kadın Kolları yeni Başkanı Ayşe Keşir kimdir?

Ayşe Keşir, 1967 yılında Düzce'de doğdu. İlkokulu Cağaloğlu Büyük Reşitpaşa İlkokulunda, Ortaöğretimi ise Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi’nde (1985) tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünde (1985-1989), Yüksek Lisans eğitimini ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (2012-2013), Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politikalar Anabilimdalında yaptı. “Farklı İdeolojilerde Aile ve Kadın Algısı ve Bu Algının Gazete Köşe Yazılarında Ele Alınış Biçimi” konusunda araştırma projesi yaptı. İngilizce, Arapça ve Osmanlıca öğrendi.

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Uzun yıllar özel televizyon kanallarında metin yazarlığı ve programcılık yapan Ayşe Keşir, ayrıca, Ayşe Gündoğdu ve Ayşe Kurucuoğlu müstear isimleriyle, çeşitli oyun ve senaryolar yazdı. 15’i aşkın radyo tiyatrosu seslendirildi ve yayınlandı. Çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde, toplum okumaları üzerine makaleleri ve köşe yazıları yayınlandı.

Medya ve iletişim alanındaki çalışmalarının yanı sıra 1985 yılından itibaren çeşitli STK’lar bünyesinde sosyal politikaların geliştirilmesi, ailenin güçlendirilmesi, engelliler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar, gençler ile yoksulluk, eğitim, sağlık, istihdam alanlarında çalışmalar yaptı.

2001 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu AK Parti’de, 2002 seçimlerinde İstanbul 3. Bölge SKM Basın Araştırma ve Anket Birim sorumlusu olarak çalıştı. 2005 yılında olağan kongre ile birlikte Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Önce Sosyal İşlerden daha sonra da Tanıtım ve Medya’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. “AK Parti İktidarında Sosyal Politika Uygulamaları I ve II” yayınlarını hazırladı ve eğitim ve organizasyonlarını koordine etti. Teşkilat görevlendirmeleri ve seçim çalışmaları vesilesi ile Türkiye’nin hemen tüm şehirlerinde defalarca görev yaptı. Görev süresinde Genel Merkez Kadın Kollarının ulusal ve uluslararası tüm çalışma ve organizasyonlarının tanıtım, medya faaliyetlerini organize etti, yayın, doküman, film vb çalışmalarını hazırladı.

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2009 yılında Ankara Altındağ İlçesi’nden Belediye Meclis Üyesi seçildi ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oldu. Altyapı Komisyonu Başkan Vekilliği, Aile Komisyonu ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Böylece yerel siyaset tecrübesini arttırdı.

AK Parti Hükümetlerinin temel direği olan sivil toplum örgütleri ile işbirliği çalışmalarına da önem veren Ayşe Keşir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda kuruluşundan itibaren (2011) Bakan Danışmanlığı yaptı. Görev süresince, çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlar, dernekler, sendikalarla siyasi çalışmalar, mevzuat çalışmaları ile projelerin planlama ve uygulamasını yaptı. 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Yasası başta olmak üzere pek çok yasa, yönetmelik çalışmalarını yapan ekipte yer aldı. Gönül Elçileri Projesi, Otizm Eylem Planı, Aile Olmak Projesi gibi pek çok proje ve eylem planının planlama, uygulama çalışmalarını yürüttü.

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7 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem, 1 Kasım 2016 seçimlerinde 26. Dönem, 24 Haziran 2018 seçimlerinde 27. Dönem Düzce Milletvekili seçildi. TBMM Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyon Başkanlığı, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Halen AK Parti Genel Merkez Demokrasi Hakem Kurulu Üyeliği, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyeliği ve AK Parti Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölgesi Ankara İl Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir.

Meslektaşı Feridun Keşir ile 1989 yılında evlenen Ayşe Keşir üç kız çocuğu annesidir.

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