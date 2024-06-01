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AK Parti'nin Kızılcahamam kampı başlıyor

AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün başlıyor. İstişare ve değerlendirme kampında, seçim değerlendirmesi, genel merkez ve Meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları da görüşülecek.

10:11 - 1/06/2024 Cumartesi
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Foto: AA.
Foto: AA.

AK Parti kampı, bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Daha sonra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın moderatörlüğünde genel merkez çalışmalarına ilişkin oturum yapılacak.


Bu oturumda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz ve Erkan Kandemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına ilişkin sunum yapacak.


Daha sonra AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığındaki oturumda, grup başkanvekilleri ve grup yönetim kurulu üyeleri, partinin Meclis çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek.


Kabine üyeleri sunum yapacak

İstişare ve değerlendirme kampında, seçim değerlendirmesi, genel merkez ve Meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları da görüşülecek.


Bu kapsamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sunum gerçekleştirecek.


AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak genel istişare ve değerlendirmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.


Kampa AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ve kurucular kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.


Kamp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.

#AK Parti
#Kızılcahamam
#Recep Tayyip Erdoğan
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