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POLİTİKA

Gül Davutoğlu ve Babacan AK Parti törenine davet edilmedi

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü: Gül, Davutoğlu ve Babacan davet edilmedi

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü kapsamında 23 Ağustos'ta yapılacak törene Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın davet edilmediği öğrenildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gül, Davutoğlu ve Babacan.
Gül, Davutoğlu ve Babacan.

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü kapsamında 23 Ağustos'ta yapılacak törene ilişkin hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, bu kapsamda medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Ünal, bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Basın mensuplarının "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan programa davet edilecek mi?" sorusuna da yanıt veren Ünal, "Kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez" ifadesini kullandı.

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