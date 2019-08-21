AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü: Gül, Davutoğlu ve Babacan davet edilmedi

Gül, Davutoğlu ve Babacan.

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü kapsamında 23 Ağustos'ta yapılacak törene ilişkin hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, bu kapsamda medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Ünal, bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Basın mensuplarının "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan programa davet edilecek mi?" sorusuna da yanıt veren Ünal, "Kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez" ifadesini kullandı.