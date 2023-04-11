AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu: Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam

Seçim beyannamesinin de açıklanacağı AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı bugün yapılacak. Ana teması ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak belirlenen beyanname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerini açıklayıp “şahlanış dönemi” olarak adlandırdığı yeni dönem için kadrolarını tanıtacak. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki çalışmalarda hem bakanlardan hem de MYK üyesi birim başkanlarından kendi alanlarıyla ilgili bilgiler alınarak hazırlanan beyannamede AK Parti’nin ‘afet ve kriz yönetimi vizyon belgesi’ de kamuoyuna açıklanacak.