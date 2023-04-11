AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu: Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam

AK Parti logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları.
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde siyasi partiler de çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti'de tasarımlar belirlendi
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.
Kampanya sürecinde adaylarca kullanılacak afiş, billboard, broşür, araç giydirme, kartvizit, pankart, sosyal medya ve sahne tasarımları belirlendi.
Seçim sloganı: Türkiye'nin Yüzyılı için doğru zaman doğru adam
AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde, "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarını kullanacak.
Diğer bölümlerde ise şehir ismi ve adayın fotoğrafıyla ismi bulunacak.
Broşürde ayrıca Türkiye Yüzyılı'nı anlatan metne de yer verilecek.