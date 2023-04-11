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AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu: Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam

AK Parti'de seçim çalışmaları hızla devam ediyor. Parti, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adaylarının kullanabileceği logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları belirledi. Seçim çalışmalarında "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganları kullanılacak.

09:23 . 11/04/2023 Salı
AA
AK Parti logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları.

AK Parti logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde siyasi partiler de çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti'de tasarımlar belirlendi

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Kampanya sürecinde adaylarca kullanılacak afiş, billboard, broşür, araç giydirme, kartvizit, pankart, sosyal medya ve sahne tasarımları belirlendi.

Seçim sloganı: Türkiye'nin Yüzyılı için doğru zaman doğru adam

AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde, "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarını kullanacak.

Aday broşürlerinin ön yüzünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,
"Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Bu memleket için doğru işler yapacağız, doğru olacağız"
sözü ile fotoğrafı yer alacak.

Diğer bölümlerde ise şehir ismi ve adayın fotoğrafıyla ismi bulunacak.

Broşürde ayrıca Türkiye Yüzyılı'nı anlatan metne de yer verilecek.


#AK Parti
#seçim
#slogan
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