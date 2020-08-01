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POLİTİKA

AK Parti'nin siyasi partilerle bayramlaşma programı belli oldu

AK Parti'nin siyasi partilerle bayramlaşma programı belli oldu

AK Parti Genel Merkezi'nde partiler arası bayramlaşma programı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. AK Parti, CHP, MHP, HÜDAPAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İyi Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak. AK Parti, HDP, DEVA ve Gelecek Partisi ile bayramlaşmayacak.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Merkezi
AK Parti Genel Merkezi

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan bugün, ilk olarak saat 09.30'da Cumhuriyet Halk Partisi heyeti ile videokonferans görüşmesi yapılacak.

Ardından sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri ile videokonferans görüşmesi ile bayramlaşılacak.

Videokonferans görüşmeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz'den oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek.

MHP de HDP ve İYİ Parti ile bayramlaşmayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise, HDP ve İYİ Parti ile bayramlaşmayacak.


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