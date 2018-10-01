AK Parti’nin yerel seçim için aday kriteri: 94 ruhu

AK Parti'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanı olduğu yerel seçimlerdeki ruhu yakalamaya çalıştıklarını söyledi.

Dikkat edilecek en önemli husus

Sabah'ta yer alan habere göre; Belediye başkan adaylarında aranacak en önemli niteliğin millet ile kurulan gönül bağı olduğunu dile getiren Yavuz, "Bu süreçlerde nihai olarak karar verilirken en fazla dikkat edeceğimiz husus kesinlikle milletin teveccühünü kazanabilecek olmasıdır. Bir anlamda İstanbul'un o 94 ruhuna sahip olan ve o ruha sahip olma kapasitesini de en iyi şekilde üzerinde bulunduran kişiler, AK Parti'nin aday belirlemede en önemli tercihi olacaktır" dedi.

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