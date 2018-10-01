Gündem AK Partinin yerel seçim için aday kriteri 94 ruhu
POLİTİKA

AK Parti’nin yerel seçim için aday kriteri: 94 ruhu

AK Parti ile MHP arasında başlayan yerel seçim ittifakı görüşmeleri hızla devam ederken AK Parti'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partinin aday belirleme kriterlerinden en fazla dikkat edilecek konunun "94 ruhuna sahip olan kişiler, AK Parti'nin aday belirlemede en önemli tercihi olacak" dedi.

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AK Parti yerel seçimlerde adaylarını belirledikleri bazı kriterlere göre seçecek.
AK Parti yerel seçimlerde adaylarını belirledikleri bazı kriterlere göre seçecek.

AK Parti'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanı olduğu yerel seçimlerdeki ruhu yakalamaya çalıştıklarını söyledi.

Dikkat edilecek en önemli husus

Sabah'ta yer alan habere göre; Belediye başkan adaylarında aranacak en önemli niteliğin millet ile kurulan gönül bağı olduğunu dile getiren Yavuz, "Bu süreçlerde nihai olarak karar verilirken en fazla dikkat edeceğimiz husus kesinlikle milletin teveccühünü kazanabilecek olmasıdır. Bir anlamda İstanbul'un o 94 ruhuna sahip olan ve o ruha sahip olma kapasitesini de en iyi şekilde üzerinde bulunduran kişiler, AK Parti'nin aday belirlemede en önemli tercihi olacaktır" dedi.

MHP ile stratejik ittifak

  • Yavuz, ayrıca MHP ile ittifak görüşmelerine ilişkin, "Bazı yerlerde herkes kendi adayını çıkartacak gibi görünüyor, ama bazı yerlerde taktiksel veya stratejik olarak bir araya gelmelerin söz konusu olabileceğini görüyoruz. Bunun çok önemli olacağı kanaatindeyim" dedi.
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