AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçtiği için çok gururlandım Geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin annesi, oğlunun bu kararını büyük bir sevinçle karşıladı. Konuyla ilgili konuşan Rukiye Çelebi, "Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız" dedi.

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