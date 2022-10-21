Gündem AK Partiye geçen Mehmet Ali Çelebinin annesi Oğlum milli cepheye geçtiği için çok gururlandım
POLİTİKA

AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçtiği için çok gururlandım

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin annesi, oğlunun bu kararını büyük bir sevinçle karşıladı. Konuyla ilgili konuşan Rukiye Çelebi, "Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partiye geçen Mehmet Ali Çelebinin annesi: Oğlum milli cepheye geçtiği için çok gururlandım
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin annesi Rukiye Çelebi.

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan ancak oradan da istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katıldı.

Çelebi'nin rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı sırasında taktı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çelebi'nin annesi, oğlunun bu kararını büyük bir sevinçle karşıladığını söyledi.

  • Anne Çelebi, yaptığı açıklamada "Çok sevinçliyim bir anne olarak. Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız" dedi.

​AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçtiği için çok gururlandım
OYNAT 00:32
​AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçtiği için çok gururlandım
Geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin annesi, oğlunun bu kararını büyük bir sevinçle karşıladı. Konuyla ilgili konuşan Rukiye Çelebi, 'Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız' dedi.

İSMAİL OK'TAN DESTEK

Mehmet Ali Çelebi gibi AK Parti'ye katılım sağlayan bir başka isim olan İsmail Ok da videoyu alıntılayarak "Kardeşim Milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden duygulandıran mesaj" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini taktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini taktı

AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'den Erdoğan'a: FETÖ zombi teşkilatına karşı yanınızdayım
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AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'den Erdoğan'a: FETÖ zombi teşkilatına karşı yanınızdayım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti'ye katıldığını açıklayan Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda taktı. Çelebi burada yaptığı konuşmada, 'Türkiye Cumhuriyeti egemenlik mücadelesi vermektedir. Mavi Vatan'dan Azerbaycan'a tüm mücadelemiz sürmelidir. Siz 15 Temmuz'da direnmeseydiniz milletimiz yok edilmişti. FETÖ zombi teşkilatına karşı yanınızdayım. PKK/YPG terör örgütlerinize karşı yanınızdayım. Türk milletinin varoluş gayesine hizmet sonuna kadar destek vereceğim.' dedi.

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