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Gündem AK Partiye yeni katılan 31 belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
POLİTİKA

AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki yaptığı açıklamada, "Ailemize katılan 31 belediye başkanımızı, Milletin Adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ailemiz büyüyerek yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

AK Partimize ailemize katılan 31 belediye başkanımızı, Milletin Adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ailemiz büyüyerek yoluna devam ediyor.

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