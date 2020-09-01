AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Barosu'na asılan pankart hakkında ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı katleden terör örgütü mensuplarına destek için açlık grevine giden avukatları bu kararlarından vazgeçirmek için, devlet üzerine düşeni yapmıştır. Avukatların, teröristlerin bu kadar pervasızca yanlarında durabilmeleri, cübbeleriyle cenazesine katılabilmeleri, onları öven bildiriler yayınlayabilmeleri kabul edilebilir davranışlar değildir.' ifadelerini kullandı.