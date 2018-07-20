Akar'dan bedelli açıklaması: Sonuçları takip edeceğiz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı. Bakan Akar, 'Bedelli askerlikle ilgili Bakanlığımız bünyesinde bir hazırlık yapıldı. Bu çalışma Meclis'e sunuldu. Bu çalışma şu anda komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek ve bu çerçevede gerekli sonuçları takip edeceğiz. Söz konusu yasanın vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2018, 11:57 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2018, 17:04 AA