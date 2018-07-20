Gündem Akardan bedelli açıklaması Sonuçları takip edeceğiz
POLİTİKA

Akar'dan bedelli açıklaması: Sonuçları takip edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı. Bakan Akar, 'Bedelli askerlikle ilgili Bakanlığımız bünyesinde bir hazırlık yapıldı. Bu çalışma Meclis'e sunuldu. Bu çalışma şu anda komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek ve bu çerçevede gerekli sonuçları takip edeceğiz. Söz konusu yasanın vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikle ilgili süreci takip ettiklerini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikle ilgili süreci takip ettiklerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik konusunda, "MSB bünyesinde ilgili birimlerle hazırlık yapıldı" dedi.

Kayseri Valiliğini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Terör operasyonları hakkında konuşan Akar, "Gerekli faaliyetlerimizi, operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale gelene kadar operasyonlarımız sürecek" dedi.

Bedelli askerlik konusunda açıklama yapan Hulusi Akar, "MSB bünyesinde ilgili birimlerle hazırlık yapıldı. Bu çalışma Meclisimize sunuldu. Sözkonusu yasanın ülkemize, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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