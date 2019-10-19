Gündem Akarın kimyasal silah açıklaması TSKnın envanterinde yoktur
POLİTİKA

Akar'ın kimyasal silah açıklaması: TSK'nın envanterinde yoktur

Akar'ın kimyasal silah açıklaması: TSK'nın envanterinde yoktur

Kayseri'de konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye terörle mücadelede yalnız bırakıldı. Gerekirse 'kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' dedik kestik" ifadesini kullandı. Kimyasal silah ile ilgili açıklamalarda bulunan Akar, "Kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla kara propaganda yaptılar. Arkadaşlarımız iyi çalışarak bu sahtekarlıkları ortaya çıkardılar. Biz yasaklanan hiçbir mühimmatı kullanmadık. Zaten bu mühimmatlar TSK'nın envanterinde yoktur" dedi.

Haber Merkezi DHA
​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.
​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu anda harekata 5 gün ara verdik. Bu süre zarfında teröristler güvenli bölgeden çıkacaklar. Ağır silahları toplanacak, tahkimatları, mevzileri tahrip edilecek. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir" dedi.

  • Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Kayseri'deki toplu açılış töreninde, alanda toplanan kalabalığa hitap etti. Bakan Akar, küresel ve bölge düzeyinde risklerin arttığı bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Bu hassas dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta FETÖ, DEAŞ, PKK/ YPG gibi terör örgütleri, 82 milyon vatandaşımızın huzuru ve refahına yönelecek tehdide karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Mücadelemiz ülkemiz içinde ve sınırlarımız dışında en son terörist yok edilinceye kadar devam edecektir. Ülkemizi terör belasından kurtarmak için karalıyız. Terör bitmeden durmayacağız. Bu tehdinin ortadan kaldırılması için çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

'SİVİL VATANDAŞLARIMIZI KATLETTİLER'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlattıklarını vurgulayan Bakan Akar, bölgedeki masum ve mazlum insanların yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini bildirdi. Bakan Akar, Kürtlere saldırıldığı ve sivillere zarar verildiği şeklinde asılsız iddialarla dezenformasyon yapıldığına dikkat çekerek, "Defalarca söyledik; hedefimizde adı değişse de birbirinden farklı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa kadar sürüklemeyi amaç edinen PKK, YGP ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri bulunmaktadır. PKK/YPG Kürtlerin, DEAŞ da Müslümanların, İslam'ın temsilcisi değildir, olamaz. Bunun en açık göstergesi sahada Mehmetçiğin karşısında duramayan alçak aşağılık teröristlerin Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizde sivil halkımızı hedef almasıdır. Harekat başladığı andan itibaren bu alçakların havan ve roket saldırılarıyla aralarında bebek ve çocuklar olmak üzere 20 vatandaşımızı katlettiler, 180 vatandaşımız da yaralanmıştır" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar: TSK'nın envanterinde kimyasal yok
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Akar: TSK'nın envanterinde kimyasal yok

'SAHTEKARLIKLARINI ORTAYA ÇIKARDIK'

Bakan Akar, teröristlerin masumların kanı ve canı üzerinden propaganda üretmek için saldırılarını sivil halkın bulunduğu park, hastane, ibadethane gibi yerlerden yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Amaçları Silahlı Kuvvetlerimizin bunlara karşılık vermesi ve sivil kayıpların yaşanmasıydı. Ama biz bu oyuna gelmedik, bunu gördük, dünyanın da bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini bekliyoruz. Bu alçaklar aynı şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanmış olaylara ait fotoğrafları harekat sırasında olmuş gibi sosyal medyada yayımladılar. Bunlara karşı müteyakkız olmanız lazım. Hatta 'kimyasal silah kullanıldı' iftirasıyla kara propaganda yaptılar, silahlı kuvvetlerimize, milletimize iftirada bulundular. Ancak arkadaşlarımız burada da çok iyi çalışarak bu alçakların sahtekarlıklarını ortaya çıkardılar. Biz uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık kullanmayız. Zaten bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır. Gururla ifade ediyorum ki bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm operasyonlarda masum insanların zarar görmemesi için hiçbir ülkenin göstermediği kadar hassasiyet gösterdik. 7 iklim 3 kıtada at koşturan ve buralara barışı, huzuru, istikrarı ve adaleti götüren atalarımızdan ilham alan Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatını da aynı hassasiyetle icra ediyor."

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü
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Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü

'BÖLGE HALKI MEHMETÇİĞİ BEKLİYOR'

Bakan Akar, "Binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli-manevi değerlerimiz, sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ile çevre bizim için dokunulmazdır. Operasyonlardan sonra Cerablus, el Bab, Afrin'in hali bunun en güzel kanıtıdır. Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatıyla bölge halkını zalim, cani terör örgütünün zulmünden kurtaran kahraman ve fedakar Mehmetçik, Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerimizin yanında terör örgütlerinin karşısındadır. Mehmetçik milli ve manevi değerleriyle bölge halkının gönüllerini fethediyor, terör belasından muzdarip bölge halkı da hasretle Mehmetçiği bekliyor" dedi.

'HAREKATA HAZIRIZ'

Bakan Akar, ABD ile varılan mutabakat gereği harekata ara verildiğini hatırlatarak, "Şu anda harekata 5 gün ara verdik. Bu süre zarfında teröristler güvenli bölgeden çıkacaklar, ağır silahları toplanacak, tahkimatları, mevzileri tahrip edilecek. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir. Bu konuda birliklerimizin hazırlığı tamdır, moral motivasyonu yüksektir, emir verildiğinde, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla her istikamette harekata hazırız. Mehmetçik dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların umudu, zalimlerin, alçakların korkusu olmaya devam ediyor. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla çıktığımız bu yolda 82 milyon vatandaşımızın desteğine ve duasına layık olmaya çalışıyoruz. TSK'nın kahraman ve fedakar evlatları, bir kahramanlık destanını daha şanlı tarihimize altın harflerle yazmışlardır" şeklinde konuştu.

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