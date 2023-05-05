Akaryakıta bir büyük indirim daha: Benzin ve motorinde peş peşe güzel haberler

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
3 Mayıs'ta motorine 59 kuruş indirimin ardından 4 Mayıs Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 29 kuruş indirim gelmişti.
Motorine indirim
Gece yarısı itibariyle motorinde 49 kuruş indirim gerçekleşti. Fiyat değişikliği, pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Benzine bir indirim daha
Benzinde ise 6 Mayıs cumartesi gününden itibaren 1 lira 6 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 17,97 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.37 satılıyor.