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Akaryakıta bir büyük indirim daha: Benzin ve motorinde peş peşe güzel haberler

Motorin ve benzine gelen peş peşe indirimler devam ediyor. Benzinde ise 6 Mayıs cumartesi gününden itibaren 1 lira 6 kuruş indirim bekleniyor.

10:26 . 5/05/2023 Cuma
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

3 Mayıs'ta motorine 59 kuruş indirimin ardından 4 Mayıs Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 29 kuruş indirim gelmişti.

Motorine indirim

Gece yarısı itibariyle motorinde 49 kuruş indirim gerçekleşti. Fiyat değişikliği, pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Benzine bir indirim daha

Benzinde ise 6 Mayıs cumartesi gününden itibaren 1 lira 6 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 17,97 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.37 satılıyor.


#Akaryakıt
#indirim
#petrol
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