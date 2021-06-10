Akdeniz'de 'Mülteciler ile Sosyal Uyum Projesi' Buluşması

Proje kapsamında 4 hafta süren etkinlikler zincirinde 8-12 yaş aralığındaki mülteci çocuklar ile Kazanlı Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, kültürel, sanatsal, sportif ve felsefe içerikli etkinliklerde bir araya gelerek kaynaştılar, sıkı arkadaşlık bağı kurdular. Kazanlı Mahallesi’nde düzenlenen buluşmaya, Akdeniz Belediye Meclis üyesi Aydın Eğin, proje ortağı kulüp temsilcileri, eğitmenler, Kazanlı Muhtarı Süleyman Serin, mülteci çocuklar, aileleri ve mahalle sakinleri katıldı. Heykel ve felsefe atölyesi ile sağlıklı atıştırmalıklar konularında sunum yapılan etkinlikte, çocukların yaptığı heykeller ile çizdikleri resimleri de sergilendi. Projeye katkı sunan ve emek verenlere plaket takdim edildi.

Eğin; “Çok özel ve anlamlı bir proje”

Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Aydın Eğin, etkinlikte yaptığı konuşmada, belediye olarak böylesi anlamlı bir etkinlikte yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Eğin; “Akdeniz belediyemizle birlikte bu özel projenin ortağı olan kulüplerimize ve ayrıca çocuklarımızın içlerindeki cevheri keşfetmelerine ışık tutan eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Geçmişte özlemini çektiğimiz ve bugün Akdeniz’de hâkim olan barış, kardeşlik ve huzur iklimine katkı sunacak bu anlamlı ve özel projenin hayat bulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

REKLAM

Mültecilerle Sosyal Uyum Projesi hakkında…

Savaş veya benzeri nedenlerle, aileleri ile birlikte ülkelerini terk edip Türkiye’ye göç eden mülteci çocuklar ile Türk çocuklarını buluşturup kaynaştıran; kültürel, sanatsal, sportif ve felsefe içerikli etkinliklerle, çocukların içlerindeki cevheri keşfetmelerini sağlayan proje sayesinde, toplumsal uyum sürecinin hızlanması, güçlendirilmesi ve bir takım toplumsal önyargıların ortadan kaldırılması amaçlanıyor.