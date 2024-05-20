Akıncı İran Cumhurbaşkanı'nı arıyor: İki milyonu aşkın kişi canlı izledi

Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulunarak arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçildiğini ifade etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada gelişmelerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), arama kurtarma çalışmaları için Akıncı İHA ve Cougar tipi helikopterin görevlendirildiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada da 32 dağcı arama kurtarma personeli ile altı aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığı belirtilerek Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.