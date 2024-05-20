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Akıncı İran Cumhurbaşkanı'nı arıyor: İki milyonu aşkın kişi canlı izledi

Anadolu Ajansı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetleri için Türkiye tarafından görevlendirilen Akıncı İHA'nın çalışmalarından anlık görüntüler paylaştı. Söz konusu paylaşım sosyal medya platformu X'te iki milyonu aşkın kişi tarafından canlı izlendi. Öte yandan FlightRadar24 uygulaması üzerinden yaklaşık 200 bin kişi de Akıncı'yı takip etti.

02:11 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:31 - 20/05/2024 Pazartesi
Akıncı'nın Reisi'yi arama görüntülerini yaklaşık 1,5 milyon kişi canlı olarak takip etti.
Akıncı'nın Reisi'yi arama görüntülerini yaklaşık 1,5 milyon kişi canlı olarak takip etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi.

Helikopterin bulunması amacıyla Akıncı İHA, İran semalarında aktif uçuş yapıyor.

Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı.

Uçuş uygulamasında 200 bin izleyici

FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip ediyor.

Rakamlara göre, Akıncı İHA şu anda dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda.

Akıncı İran Cumhurbaşkanı'nı arıyor: İki milyonu aşkın kişi canlı izledi

Türkiye tarafından görevlendirilen Akıncı İHA'nın çalışmalarından anlık görüntüler paylaştı.

Söz konusu paylaşım sosyal medya platformu X'te 2 milyon kişi tarafından canlı izlendi.

Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesi

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.


İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü: Türkiye'den arama kurtarma çalışmalarına tam destek

Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulunarak arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçildiğini ifade etti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada gelişmelerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), arama kurtarma çalışmaları için Akıncı İHA ve Cougar tipi helikopterin görevlendirildiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada da 32 dağcı arama kurtarma personeli ile altı aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığı belirtilerek Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirmişti: İran'dan peş peşe çelişkili açıklamalar

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde olduğu helikopter kaza yapmış ve zorunlu iniş yapmıştı. İran devlet televizyonu, düşen helikoptere ulaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada arama kurtarma ekiplerinin helikoptere ulaştığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri ise helikopterde bulunan 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kurulduğunu söyledi. İran Kızılayı ise Reisi'nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldığına ilişkin iddialarını yalanlayarak, "Resmi bilgi en kısa sürede Kızılay tarafından duyurulacaktır” açıklamasında bulundu. İran Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanlığı da helikopter ve kaza yerindeki mürettebattan birinin cep telefonundan sinyal alındığını ve bölgeye askerlerin sevk edildiğini bildirdi.


#İran
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