Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Aksaray’da silahlı ekmek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Aksaray’da silahlı ekmek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

08:2226/09/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aksaray’da ekmek dağıtımı yüzünden fırın işletmecisi ve dağıtıcı arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada fırın işletmecisi tabancayla vurularak yaralanırken, "Hırsızları uyardığımız için mermi sıktılar" dedi.

Aksaray'daki olay, sabah erken saatlerde Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde bulunan ekmek fırınında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fırın işletmecisi Mehmet Baran K. (18) ve ekmek dağıtıcısı Serkan P. (44) arasında eksik ekmek dağıtımı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşürken Serkan P. yanında bulunan tabancayı çekerek Mehmet Baran K.’ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Mehmet Baran K. fırının önüne düşerken, fırın çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şahsı suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Tabancayla bacağından yaralanan Mehmet Baran K. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gazetecilerin "Neden vurdu" sorusuna, "Hırsızları uyardığımız için mermi sıktılar" dedi.

Polis ekiplerinin incelemesini sürdürdüğü olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

#Aksaray
#Ereğli Kapı Mahallesi
#Silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri 26 Eylül 2025: Bugün cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namaz vakitleri